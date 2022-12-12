更多編輯台推薦新聞：
穿越台灣4000年 國境之南考古揭密
文化

穿越台灣4000年 國境之南考古揭密

無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束
運動

無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

烏克蘭東部戰況激烈 歐盟擬祭出第9輪對俄制裁

2022/12/12 21:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭參謀總部今天宣布，俄羅斯軍隊用飛彈、無人機和大砲猛轟烏國東部和南部的目標，且由於俄軍持續打擊烏國關鍵基礎設施，數百萬人在冬季零度以下低溫中無電可用。

路透社報導，烏國參謀總部在全國戰報每日更新中說，武裝部隊已擊退俄軍對頓內茨克（Donetsk）地區4個聚落和鄰近盧甘斯克（Luhansk）地區8個聚落的攻擊。

俄軍仍持續攻擊巴赫穆特（Bakhmut）、阿夫迪夫卡 （Avdiivka）和利曼（Lyman）等城鎮，巴赫穆特基本上已成廢墟。俄軍還對康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）的民用基礎設施2度發射飛彈，這些城鎮都位於頓內茨克地區。

參謀總部指出，在烏國其他地方，俄軍以火箭向南部赫松（Kherson）的民用基礎設施發動60多次攻擊。烏軍已於上月收復赫松，並駐紮在當地。

參謀總部說，俄方還砲擊烏國南部札波羅熱（Zaporizhzhia）前線的多個聚落，而烏軍也針對俄軍的多個控制點、軍火庫和其他目標展開反擊。

路透社無法獨立核實以上戰況。

在外交方面，歐盟外交部長將討論針對俄國入侵行動的第9輪制裁措施，預計將把近200名個人和實體列入制裁對象清單。

然而，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）強調，現階段各成員國仍未就制裁方案達成協議，他希望能在今晚或明天達成協議。各國部長還將就向烏國再運送價值20億歐元（約新台幣648億元）的武器展開討論。

此外，德國總理蕭茲（Otto Scholz）今天將與七大工業國集團（G7）領導人舉行線上會議，討論烏克蘭局勢，預計烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也將應邀在會中發言。會後蕭茲將於格林威治標準時間16時30分（台灣時間13日凌晨12時30分）後召開記者會說明相關決議。（譯者：施施/核稿：林治平）1111212

#俄軍
#蕭茲
#烏國
波瑞爾
反制「一帶一路」 歐盟全球門戶計畫滿週年疑問多 歐盟外交首長：烏克蘭戰後重建需由俄羅斯埋單
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
莫斯科周圍地區購物中心遭祝融 4天內兩起