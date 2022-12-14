歐洲理事會召開前夕 義大利全力支持烏克蘭

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（中央社記者陳攸瑋羅馬13日專電）歐洲理事會（European Council）即將召開，義大利總理梅洛尼今天向眾議院發表談話，除了闡述能源、移民政策之外，也表示：「為義大利聲援烏克蘭人民感到自豪」。

現年45歲的梅洛尼（Giorgia Meloni），也是義大利極右派兄弟黨黨魁，她在義大利大選獲勝後，今年10月被任命為新總理，成為義大利史上首位女性政府領導人。

義大利晚郵報（Corriere Della Sera）報導，梅洛尼再次重申義大利是整個歐洲經濟和社會發展不可或缺的支柱。義大利可以透過捍衛國家利益來發揮指導作用。並呼籲：「我們在歐洲需要更多的義大利，我們被要求成為主角，而不是配角」。

報導指出，她向眾議院發表談話的重點有三：第一是捍衛烏克蘭。她說，義大利政府保證全力支援基輔，「與往常一樣，我們沒有改變主意，因為我們的信仰不會改變，無論我們是反對黨還是政府」。

梅洛尼說，這場衝突不僅關係到烏克蘭人民的未來，也關係到歐洲情勢。義大利必須發揮更積極的作用。另外 ，義大利還必須為歐洲對烏克蘭的支援做出軍事貢獻。

在能源政策方面，她表示：「歐洲天然氣價格上限提案是不夠的（天然氣價格上限降低至220歐元），因為它在特定條件下是不可行的。就在今天，能源部長理事會正在開會，幾個月來，義大利一直處於動態價格上限的前排」。

梅洛尼認為，能源的賭注非常高，必須停止投機，因為它具保護歐洲家庭和企業的能力。

她說，義大利是地中海和聯盟之間的樞紐。政府的戰略目標是使義大利成為透過天然氣管道連接地中海南岸與歐洲其他地區的能源中心。

在移民問題方面，梅洛尼表示：「在歐盟委員會的一份文件中，地中海中部路線首次被視為優先事項。我們必須從尊重國際合法性以及結構層面來解決移民現象」。

義大利目前約有9萬4000名難民入境，是歐洲負擔最重的國家。梅洛尼提出了一項「馬泰計劃」（piano Mattei）以保障難民「成長、尊嚴、工作」，避免政府將移民驅逐出境。（編輯：高照芬）1111214