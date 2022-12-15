當島主夢碎 印尼政府阻止蘇富比拍賣摩鹿加群島

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（中央社記者李宗憲雅加達15日專電）國際拍賣公司蘇富比原訂上週公開標售印尼摩鹿加群島100多個島嶼，引發當地官員及環保團體批評，印尼政府決定阻止這項拍賣。

蘇富比（Sotheby's）原訂12月8日公開競標維迪保護區（Widi Reserve）島嶼，之後將競標日期延後至1月24日，但印尼政府昨天表示，PT Leadership Islands Indonesia（PT LII）開發公司未取得拍賣許可，包括解決環境問題的使用許可。

因印尼禁止向外國人出售島嶼，因此買家必須透過競標PT LII開發公司的股份，以取得在保護區內建造度假村及住宅的權利。

印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）在記者會上指出，政府將取消與PT LII公司的合作備忘錄（MOU），原因是其所進行的項目不符合適用法規。

他說：「他們自己也未履行合作備忘錄的部分內容，所以我們要終止它。」

這項決定是馬福與幾名印尼內閣成員討論後的結果，參與會議的成員包括內政部長狄托（Tito Karnavian）、海洋暨漁業部長薩柯提（Sakti Wahyu Trenggono）及印尼環境及森林部長西蒂（Siti Nurbaya Bakar）。

馬福稱，「安全部從未頒發過許可證。此外，在（保護區）內有1900公頃的森林，這在合作備忘錄中是不被允許的」。

此前，印尼海洋事務與漁業部發言人瓦育（Wahyu Muryadi）曾對印尼媒體表示，維迪群島不能由外國人擁有，特別是考量該群島中有83個小島是受到保護的森林，而周圍的海洋也受到保護。

根據蘇富比官網資訊，PT LII開發公司花了數年仔細整理規劃、設計及取得許可，並稱之為「世界上生態環境最為敏感的低密度豪華度假村及居住區的開發計畫之一」，文中提及「印尼不允許私人擁有島嶼，但有開發權的企業股份可以出售給任何人」。

針對印尼政府的決定，PT LII開發公司發言人歐奇（Okki Soebagio）表示，該公司會尊重政府的立場。

他對「雅加達郵報」（Jakarta Post）說：「目前，我們仍在內部討論這個問題，並與政府保持溝通，以確定下一步將採取的措施」。

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蘇富比在網站上描述，維迪保護區是地球上僅存最完整的珊瑚環礁生態系統之一，也是如史詩般的動物王國，有數百種瀕危的物種，包括藍鯨、鯨鯊等600種海洋哺乳動物、魚類、鳥類、蜥蜴和昆蟲等。

維迪群島位於北摩鹿加省（North Maluku）的南哈馬赫拉縣（South Halmahera），沿海有8個村莊，居民6797人。群島水域是保護區，是當地傳統漁民的生活空間。（編輯：周永捷）1111215