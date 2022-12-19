深陷農場門醜聞 南非總統仍連任執政黨魁

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（中央社約翰尼斯堡19日綜合外電報導）儘管深陷的巨額現金竊盜案「農場門」醜聞持續發酵，南非總統拉瑪佛沙今天還是成功連任執政的非洲民族議會主席，開啟續任總統之路。

法新社報導，非洲民族議會（ANC）選舉委員會主席莫特蘭德（Kgalema Motlanthe）宣布，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在黨魁選舉中得到2476票，擊敗前衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）的1897票。

南非總統由國會議員選舉產生，ANC掌握國會絕對多數席次。拉瑪佛沙連任黨魁成功也開啟他續任總統之路。

逾4300名代表昨天在約翰尼斯堡附近集會並且投票選舉正副主席和秘書長等職。

儘管因為自家農場巨額現金竊盜案而深陷隱藏巨款指控，70歲的拉瑪佛沙仍嬴得選舉。

前總統朱瑪（Jacob Zuma）2017年12月深陷越演越烈的貪腐醜聞，時任朱瑪副手的拉瑪佛沙成為ANC黨主席，隔年2月朱瑪被迫下台。拉瑪佛沙取而代之成為總統時，曾經矢言掃除盛行的腐敗風氣並且改革ANC，但是這起竊盜案重挫他的清廉形象。

外界質疑拉瑪佛沙如何取得巨額現金，以及竊案發生後他為何沒有向當局報案。

在ANC大會召開前，ANC運用國會過半優勢封殺可能的國會彈劾調查，拉瑪佛沙暫時逃過一劫。

66歲對手姆希齊與朱瑪一樣出身東南部瓜祖魯那他省（ KwaZulu-Natal），於衛生部長任內因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情得宜而受好評，卻因兒子和友人疑似從1040萬美元防疫宣傳合約中得到好處而突然辭職。姆希齊否認任何不法。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1111219