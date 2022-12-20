馬斯克在推特舉措引爭議 歐洲議會邀請作證

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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）歐洲議會（European Parliament）議長梅特索拉（Roberta Metsola）的發言人今天表示，梅特索拉已邀請億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席議會作證。

法新社報導，梅特索拉致函馬斯克，邀請他出席作證。歐洲議會並無權強迫馬斯克現身，而馬斯克作何回應，目前尚不得而知。

電動汽車公司特斯拉（Tesla）的老闆馬斯克自10月以440億美元收購推特（Twitter）以來，引發了劇烈變革和爭議。

馬斯克解僱了推特半數員工、恢復美國前總統川普的帳號、放棄針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）錯誤訊息的政策、先停掉後又恢復某些記者的帳號，以及短暫地禁止用戶連結競爭對手的平台，種種舉措引發美國和歐洲決策者密切關注。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）先前警告馬斯克，他可能因威脅媒體自由而受到歐盟「制裁」。

馬斯克今天在推特上進行一項民意調查，詢問用戶他是否應該辭去推特執行長，結果有57.5%說他應該下台。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111220