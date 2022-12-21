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外媒：澤倫斯基已出發訪美 俄烏戰後首次海外行

2022/12/21 12:05（12/21 12:45 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（前右）21日可能訪問美國華府，會見總統拜登。圖為澤倫斯基11月視察赫松地區。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基（前右）21日可能訪問美國華府，會見總統拜登。圖為澤倫斯基11月視察赫松地區。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社基輔/華盛頓20日綜合外電報導）消息人士表示，烏克蘭總統澤倫斯基明天有可能訪問美國華府，會見總統拜登並赴國會發表演說。這是俄羅斯2月24日侵烏以來，外界所知的澤倫斯基首趟海外行。

路透社引述消息人士的話說，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與拜登（Joe Biden）這兩位領袖預計在白宮會面。美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基此行適逢拜登計劃提供愛國者（Patriot）飛彈給基輔當局，保護烏國免受俄羅斯的猛轟。

CNN同時引述兩個消息來源的話說，澤倫斯基已經在前往華府的路上。

澤倫斯基的發言人沒有回應置評要求。根據澤倫斯基官方行程，他上一次離開烏克蘭是今年2月19日前往慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。

熟悉內情的消息人士今天表示，澤倫斯基在戰爭打了10個月之後的這趟海外出訪，行程預料將包括美國國會山莊。

消息人士表示，澤倫斯基此行尚未獲得證實，且有可能基於安全考量而被迫改變計畫。

今天稍早，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在信函中表示，國會明天晚上將召開會議，屆時將「特別聚焦民主」。

法新社報導，裴洛西今晚並未向媒體證實上述這趟訪問，但說像澤倫斯基這樣一個「完完全全的英雄」來訪，會為「美國國會帶來榮耀」。

她表示，在與俄羅斯總統蒲亭（ Vladimir Putin）的戰役中，烏克蘭人民「正在為我們所有人爭取民主」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111221

#澤倫斯基
#拜登
#烏克蘭
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