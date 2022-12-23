印尼再鬆綁防疫措施 年底將解除公共活動限制

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印尼政府將在年底鬆綁防疫措施，雅加達街頭仍可看到部分民眾帶著口罩。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月23日

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（中央社記者李宗憲雅加達23日專電）印尼政府表示，因疫情明顯趨緩，預計今年底會取消公共活動限制措施（PPKM），解除全國與COVID-19疫情有關的活動限制。印尼央行表示，這將對印尼經濟產生正面影響。

印尼防疫小組專家團主席威古（Wiku Adisasmito）表示，政府取消公共活動限制的計畫是在疫情得到控制後所做的調整。印尼媒體報導，威古昨天在一場視訊記者會上說：「隨著疫情受控制，確診病例降低及經濟改善，政府將調整疫情政策。」

但他也強調，只要印尼仍有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，政府對患者的照顧仍會持續，還說公共活動限制對控制印尼的疫情幫助很大，威古說：「調整政策的同時，疫苗接種及監測疫情都會持續進行，以提高群體免疫力。」

印尼總統佐科威（Joko Widodo）21日表示，政府將在年底取消公共活動限制措施，這是因為疫情明顯改善，公共衛生狀況也在好轉。

印尼銀行（印尼中央銀行）總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）昨天說，取消疫情相關限制，將對經濟產生正面影響。他說，未來人流及經濟活動會增加，推動印尼經濟成長，特別是各種消費活動。

印尼央行預計，印尼2022年經濟成長率將達到4.9%。而隨著公共活動限制取消，瓦瑞耀表示，他對今年經濟成長率可能達到5%感到樂觀。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，今年10月底，印尼COVID-19確診病例連續4週呈現上升趨勢，每週感染人數從1萬9000例增加至4萬6000例，每天平均增加6500例。

然而，在過去4週，病例持續下降到每週1萬例，平均日增1400例。不過，據記者觀察，許多COVID-19感染者因為症狀輕微沒有就醫，也未向政府通報，因此印尼全國實際確診病例可能更多。

威古說，除了病例減少，死亡率也下降，截至12月18日，每週死亡人數是174人，平均每天有24人死亡。（編輯：郭中翰）1111223