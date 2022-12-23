義大利總理梅洛尼出訪伊拉克 盼強化夥伴關係

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（中央社記者陳攸瑋羅馬23日專電）義大利總理梅洛尼今天出訪伊拉克巴格達，受到伊拉克總理蘇達尼熱烈歡迎，並進行會談。梅洛尼強調，兩國關係密切且根深柢固，可從能源、工業和文化等角度合作，強化夥伴關係。2023年勢必將是兩國關係的轉折之年。

「安莎國家通訊社」（ANSA）23日報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）說：「我真的很高興今天來到伊拉克，這是我在歐洲以外的第一個雙邊任務」。梅洛尼在會談中宣稱伊拉克是一個友好的國家，最近新政府組建再次展現出對民主的信念。

她表示，一個在安全和政治穩定方面取得重要進展的國家，可以樂觀地期待重建。

另外，義大利媒體「新聞報」（La Stampa）23日報導，梅洛尼說：「在伊拉克重生的過程中，義大利一直站在伊拉克這一邊，雙邊關係密切且根深柢固，我們可從能源、工業和文化的角度合作」。現在必須做得更多，更要加強夥伴關係。

梅洛尼也對伊拉克決定把12月25日定為國定假日表示讚賞，衷心感謝蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）這個選擇。她認為，這非常具有尊重宗教自由，以及尊重伊拉克境內基督徒的重要標誌，裨利於所有希望慶祝耶誕節信徒。

梅洛尼藉由此次閃電般的伊拉克之行，特別向駐紮在巴格達的義大利軍人發表講話，梅洛尼說：「義大利為你們的奉獻感到自豪」。對義大利人來說，耶誕節是與家人相聚的日子，如果把國家比喻為母親，國家想對這群駐紮在海外軍人的奉獻表達感謝。（編輯：黃自強）1111223