哈利梅根：太陽報耍公關噱頭 非真心悔刊爭議文

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國王子哈利與妻子梅根今天未理會八卦媒體「太陽報」（The Sun）的道歉，說該報從未針對一篇高調評論梅根的文章聯繫梅根本人，道歉之舉根本就是「公關噱頭」。

綜合法新和路透報導，曾主持節目「頂級跑車秀」（Top Gear）的克拉克森（Jeremy Clarkson）在替太陽報撰寫的文章中說，他「厭惡」梅根（Meghan），「夜裡，我躺著躺著，遲遲無法入睡，咬著牙並夢想著有一天，她赤身裸體被拉到英國每一座小鎮遊街示眾，群眾高喊『可恥』，並朝她潑糞」。

這番言論引發軒然大波，英國「獨立新聞標準組織」（Independent Press Standards Organisation, IPSO）已接獲超過2萬件的投訴，創下這個組織2014年成立以來最多。

英國國會女性與平權特別委員會（Women and Equalities Select Committee）主席諾克斯（Caroline Nokes）在一封有超過60位議員署名的信中，向太陽報編輯表示，這類文章助長仇恨女性、對女性施暴的氛圍。

太陽報12月16日刊文，3天後應克拉克森要求自網站徹文，並於23日發布道歉聲明，同時表示這篇文章將自檔案中撤除。

對此，哈利與梅根的發言人說，「大眾百分之百應獲得該報針對這起危險評論的道歉，然而，要不是太陽報持續利用仇恨、暴力與厭女情結並從中獲利，我們也不會有現在的處境」。

「真正的道歉應該是一勞永逸地改變它們的報導以及道德標準。令人遺憾的是，我們並不預期這會成真。」

發言人同時表示，「太陽報並未連繫薩塞克斯公爵夫人本人，這個事實足以顯示它們真正的意圖，即這不過是公關噱頭」。薩塞克斯公爵夫人是梅根婚後正式頭銜。

至於撰寫爭議文的克拉克森，他本週稍早在社群平台推特（Twitter）發文說，他「不太得體地提到『權力遊戲』（Game of Thrones）場景，惹得許多人不快」。

他又說：「造成這麼大的傷害，我很震驚。未來我會更謹慎。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111225