IS攻擊敘利亞拉卡市 庫德族維安部隊6人喪命

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（中央社貝魯特26日綜合外電報導）敘利亞民主力量總司令阿布迪（Mazloum Abdi）在推特寫道，激進組織伊斯蘭國今天對敘利亞拉卡市一座維安部隊中心發動自殺式攻擊，造成6名庫德族為首的維安部隊成員死亡。

敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）是庫德族、阿拉伯人、亞述人、土耳其人等武裝勢力在敘利亞內戰中，於2015年10月建立的軍事同盟，獲得美國支持。

路透社報導，敘利亞民主力量媒體中心負責人夏米（Farhad Shami）表示，有一名自殺炸彈客死亡，另一人被拘留。

法新社則引述戰爭監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）報導，伊斯蘭國（Islamic State）今天在拉卡（Raqa）一座關押極端份子的監獄附近發動襲擊失敗，仍造成6名庫德族為首的安全部隊成員喪命，另有2名聖戰份子死亡。

伊斯蘭國2014年占領伊拉克與敘利亞大片土地，包括被他們當成大本營的拉卡，但自2019年喪失在敘利亞的最後一塊重要領地後，伊斯蘭國轉而進行游擊式攻擊。

數以千計的殘餘部眾近年多藏身在偏遠地區，但他們仍具備發動攻擊的能力。

敘利亞民主力量表示，東北部哈塞克市（Hasaka）一座由他們管理的監獄今年1月遭遇伊斯蘭國重大攻擊，造成約500人死亡，其中374人與伊斯蘭國有關，敘利亞民主力量與獄方人員則有數十人喪命。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111226