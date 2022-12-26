伊朗逮7名煽動示威嫌犯後 譴責英國扮演挑撥角色

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（中央社德黑蘭26日綜合外電報導）伊朗昨天以涉及境內反政府抗議為由，將一個與英國有關的「網絡」逮捕後，今天譴責倫敦扮演「不具建設性的角色」。這波因一名女性在警方拘留時死亡掀起的示威潮已延燒3個月。

法新社報導，伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因據稱違反國家嚴格的女性衣著規定，而在首都德黑蘭被捕後，今年9月16日死亡。此後伊朗各地持續爆發示威抗爭。

伊朗當局通常稱這些抗議行動是「暴亂」，並指控英國等外國敵對勢力煽動動亂。

官方伊朗通訊社（IRNA）昨天報導，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）在南部逮捕了7人，包括雙重國籍人士，並指控他們的運作是「受到來自英國的勢力直接指導」。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）今天在一場記者會上被問到這起逮捕行動時表示：「一些國家，尤其是您提到的那個國家，在伊朗近期事態發展中扮演不具建設性的角色。」

卡納尼還說，這些國家「激起極端主義與暴亂，他們的角色相當具有挑撥性」。

伊朗通訊社引述革命衛隊聲明報導，昨天在克爾曼省（Kerman）被捕的7人組成一個「組織化網絡」，帶頭從事顛覆伊朗政府的陰謀，「尤其在近期暴亂期間」。

他們被控「參與近期暴亂的規劃、帶頭、製造內容與實地行動」，且當中一些「有雙重國籍者試圖逃出國」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111226