俄異議領袖納瓦尼遭囚 稱當局利用監獄荼毒健康

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）目前正在獄中服刑的俄羅斯反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）今天表示，由於長期遭到單獨監禁，他的背痛加劇，還說這是當局蓄意破壞他健康的策略一環。

路透社報導，納瓦尼還在推特（Twitter）一則貼文中抱怨自己被注射不明藥物。

推文寫道：「看看這個體制在不被允許揍人，但領導階層又命令你狠狠地傷害這些人的情況下，是如何運作的。」

46歲的納瓦尼說：「舉例來說，我的脊椎有問題，要怎麼讓它惡化相當簡單明瞭，就是盡可能讓我動彈不得。」他能透過律師或盟友在社群媒體上發文。

「如果你把一個人關進牢裡，讓他一天有16個小時只能站著或坐在鐵椅上，1個月過後，再健康的人也會出現背痛。過去3個月我就是這樣度過的，因此我的背當然很痛。」

納瓦尼表示，他先前已要求了一個半月要看醫生。他說，當醫生終於來時，卻只看診5分鐘，且拒絕告訴他診斷結果或開立的處方為何。

他說，後來他被注射針劑，而當他問到針劑的內含物時，僅被告知「我們注射醫生開立的東西，像是維他命B」。

納瓦尼表示，那些針劑根本沒效，「總而言之，被注射不明藥物，讓我覺得有點不舒服」。

這則推文包含納瓦尼的病歷照片，他說這是他要求了一個月後才拿到手的。

這些手寫表單很難從翻拍到網路上的照片中辨認內容，只能看出有提到「脊椎退化失養症」等問題，還說納瓦尼常抱怨有背部、右臀疼痛的問題及雙腳麻痺的情況。一張便條寫著，納瓦尼拒絕和心理醫生談談的建議。

納瓦尼是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在國內最直言不諱的批評者，也極力反對發動對烏克蘭的戰爭。

納瓦尼2020年前往西伯利亞時遭神經毒劑毒害，還為此在德國接受數月治療，不過克里姆林宮（Kremlin）否認試圖殺害納瓦尼。

納瓦尼因詐欺和藐視法庭罪名被判刑11年半，目前正在服刑。納瓦尼本人、他的盟友、西方國家政府和人權組織都說他是不實指控的受害者，還說那些羅織的罪狀意在讓他噤聲。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1111227