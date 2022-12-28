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美最高法院：繼續實施疫情期間限制移民入境禁令

2022/12/28 10:27
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國最高法院今天裁定，2020年起上路、在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間用以阻止數以十萬計移民入境美國的措施應繼續有效。

法新社報導，大批移民聚集在邊境，期望美國能夠改變政策，讓邊境巡邏隊（Border Patrol）開始登記並接納所有尋求庇護者。

最高法院以5票對4票表決通過美國19州提出的請願案。這些州表示，一旦撤銷援引美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）實施的移民政策並開放美墨邊界，移民將大舉湧入。

最高法院表示，待法官就挑戰取消第42卷命令的一項訴訟作出裁決前，前總統川普任內推出的這項政策將繼續實施，法院擬明年2月審理此案，進而做出最終裁決。

此舉可望讓拜登政府在5月或6月前，為移民大量湧入美國一事做好準備。

在截至11月的一年內，約有250萬人在試圖越過美國南部邊境時遭到攔截。

批評人士痛批第42卷命令「不人道」，認為這是一項偽裝成公衛政策的特殊移民計畫，但不符合任何目的。

在最高法院裁定維持這項具有爭議的移民措施後，白宮今天敦促對美國移民制度展開「全面」改革。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中說：「要真正修復我們支離破碎的移民制度，需要國會通過全面的移民改革措施。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1111228

#美國最高法院
#美國
#白宮
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