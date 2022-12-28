寒流侵襲損毀供水系統 美深南部居民無水可用

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（中央社密西西比州傑克遜市27日綜合外電報導）寒流近日侵襲美國深南部多個州，損毀供水系統，當局努力修復大面積漏水和破裂水管之際，部分民眾被迫在缺乏安全可靠水源情況下，採取極端措施度過難關。

美聯社報導，美國深南部（Deep South）鮮少長時間處於寒冷低溫之中，這次冰封多日後，基礎設施接二連三發生故障。

由於水結冰時體積會膨脹，導致未受保護的水管爆裂。當氣溫回升時，數百或數千加侖的水開始從破裂的管線外洩。

水資源問題在諸如密西西比州首府傑克遜市（Jackson）等地非常嚴重，傑克遜市部分供水系統8月下旬就曾崩潰，並一再因為天氣因素故障。傑克遜市長盧默貝（Chokwe Antar Lumumba）說，這座城市今天正努力因應「最糟情況」。

盧默貝昨晚宣布當地進入緊急狀態，因為傑克遜市的供水系統因管道破裂和漏水無法產生足夠水壓。工作人員耗費數天時間尋找漏水點，但市政官員表示，水壓依然很低甚至沒有。盧默貝說，環境保護局正協助修復破損的供水管線。

他說：「我們正在應付一套陳舊、搖搖欲墜的系統，這套系統不斷帶來挑戰。」

居民班奈特（Tekemia Bennett）說，從23日開始無水可用，她和4個孩子在耶誕節當天起床時就發現沒有水了。

班奈特說：「像是鬼靈精（The Grinch）偷走了耶誕節般，我沒辦法替孩子們做飯，更像是我們正處於求生模式之中。」

班奈特表示，民眾湧向市政府設立的供水點，然而大排長龍隊伍彷彿沒有盡頭。她連續兩天前去排隊，但最終選擇放棄。

沒有任何水壓的情況下沖馬桶需要大量的水，而傑克遜市最缺的就是水，所以班奈特只好在馬桶便盆套上塑膠袋和垃圾袋，上完廁所後再將排泄物包起來扔進垃圾桶。

在整個美國深南部地區，水管爆裂導致數百處漏水，水塔排水速度比處理廠補水速度還要快。

在喬治亞州福雷斯特帕克（Forest Park）住了30年的蘭德羅斯（Maria Landeros）用西班牙語告訴WXIA-TV：「這感覺不太好，我們很傷心，因為在耶誕節那天，我睡醒後準備做墨西哥粽，卻發現無水可用。」

而在田納西州曼菲斯（Memphis），當局今天向居民分發瓶裝水，並敦促民眾「限制所有非必要用水」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1111228