菲律賓水災持續 罹難人數增至25人

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（中央社馬尼拉28日綜合外電報導）菲律賓官員今天表示，菲國水災造成的喪生人數已增加到25名，災情最嚴重的南部和中部地區預料還可能因為風暴來臨而降下更多雨水。

法新社報導，耶誕節降下的豪雨使農村、城鎮和公路遭到淹沒，導致多數人口為天主教徒的菲國在最重要節日當天的慶祝活動受到破壞，更有數萬人被迫離開家園。

菲國救災單位在更新死亡人數時說，民答那峨島東米薩米斯省（Misamis Oriental Province）至少有13人因此喪生，其中多數為溺斃。現仍有26人失蹤，9人受傷。

菲國氣象預報單位說，由於外海低壓區可能出現熱帶低壓，因此今、明2天南部和中部各地可能會降下中度雨量或下大雨。

氣象局指出：「這可能造成水患或雨水沖刷下的坍方，尤其是在十分或非常十分容易出現這些災害的地區。」

救災單位表示，賑濟行動已在進行中，以救助重災區民眾，目前疏散中心收容的民眾已超過8萬1000人。官員今天將在東米薩米斯省進行空中監視，以評估受災程度。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111228