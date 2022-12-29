外媒：中國防疫鬆綁料陣痛數月但明年反彈加速

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）中國陷COVID-19爆發3年來最嚴重疫情，但本月意外決定撤除嚴厲的清零政策後經濟有恢復生機跡象。經濟圈研判只要撐過第1季的陣痛，明年中國整體經濟成長料有強勁反彈。

度過防疫鬆綁之初的恐慌與「空城」後，英國「金融時報」（FT）報導，北京街頭交通擁塞再現，遊客紛紛開始訂機票、飯店準備出國度假，企業界預計中國經濟活動將從3年的防疫管制中逐漸甦醒回溫。

中國宣布明年1月8日取消入境核酸檢測與集中隔離並將逐步恢復公民出境旅遊後，包括美、日和印度等多國對來自中國的旅客要求提出陰性核酸檢測，不過投資人和分析圈仍預測，撐過疫情爆發打亂供應鏈與停工後，未來一年經濟前景可期。

全球型管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）派駐深圳分站負責人薩克森（Steve Saxon）說：「在疫情前，中國的出國旅客數就是世界第一，每年都多達1.5億人次。」他預測中國的出國旅客將從上月時約為2019年水平的5%，到明年夏天前恢復至2019年的50%。

上海一家旅行社的經理透露，公司所有人早都忙於和海外合作夥伴聯繫，以便在出境鬆綁時搶得先機，也預期中國的國內外旅遊將於明年1月下旬農曆新年出現「爆炸式增長」；旅遊訂購網站攜程表示，與北京宣布取消隔離措施前一天相比，隔天出境預訂量增長超過250% ，而海外航班搜索量也創3年新高。

儘管中國許多主要城市仍因疫情復燃較平日「空曠」，但投資人預期這些城市也不會落後北京太久。因預期中國需求增加，油價與銅等金屬價格都出現上漲。

在中國的美國商會（AmCham China）本月一份調查顯示，超過70%的受訪商會成員預期中國這波疫情的衝擊不會超過3個月。商會會長哈特（Michael Hart）對中國重開國門表示歡迎，直言邊境控管始終是跨國商業最關心的議題。

一名有在中國設廠的日本大型製造業高層表示，他與公司同事很快會赴中，「中國就是個必須有人在當地保持接觸的市場，想去的大有人在」。

資本公司Prospect Avenue Capital合夥創辦人廖明表示，全球投資人都渴望回中國開展業務，「大家仍想在中國投資，清零政策此前是最大顧慮，如今許多人覺得障礙明年3月底前就能掃除，已紛打算屆時去中國」。

美國財經媒體指出，中國政府防疫鬆綁速度比大多數企業和分析圈所預期更快更猛，雖這會讓未來幾個月本就脆弱的成長前景增添更多不確定性，但經濟學家們表示，重開速度加快會縮短經濟衝擊陣痛期，損失可能集中於農曆春節前後的幾個月，但這本就是生產相對放緩的時間。

花旗集團（Citigroup Inc）首席中國經濟學家余向榮在27日的報告裡說：「中國政府的作法似乎是要儘快度過感染高峰；政策快速轉向是為更全面的經濟復甦鋪路。」他並認為疫情對明年全年成長的干擾「可能小於先前估計」。

自從中國政府幾週前突然撤銷動態清零政策後，分析圈就在下調中國今年經濟成長預測、上調2023年預測；彭博（Bloomberg）一份調查的中位數顯示，經濟學家們目前預測2022年中國經濟成長將放緩至3%，但明年反彈至4.9%。

法國外貿銀行（Natixis SA）資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）表示，他把2022年第4季到2023年第1季這段期間的中國成長預測下修為3%到3.5%，但預期明年4月後會有強勁的週期性反彈。

他說：「政策轉變會給中國經濟帶來短期陣痛和長期利多，初期的動盪為生產中斷、消費力失蹤。」

花旗的余向榮預計，隨新年到來，中國的人員流動和消費服務復甦將比預期更早、更快。經歷最初的疫情衝擊後，城市客流量正在回升，他預計明年社會消費零售總額將成長約11%，達到7.2兆美元左右。（譯者：陳亦偉）1111229