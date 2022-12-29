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菲律賓土石流1死3失蹤 耶誕豪雨災情增至33死

2022/12/29 15:49（12/29 15:57 更新）
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耶誕週末的豪雨造成菲律賓中部與南部地區洪災、土石流不斷，有關當局仍在搜尋20多名下落不明的民眾。（圖取自twitter.com/coastguardph）
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（中央社馬尼拉29日綜合外電報導）菲律賓警方今天表示，菲國南部一場土石流造成1死3失蹤，使得近來豪雨在全國災情攀升至33人喪生。

法新社報導，耶誕週末的豪雨造成菲國中部與南部地區洪災、土石流不斷，有關當局仍在搜尋20多名下落不明的民眾。

警方表示，最新一起死亡案例發生在民答那峨島（Mindanao island）東納卯省（Davao Oriental）的馬蒂市（Mati City），昨天一場土石流將正在釣魚的4人活埋。

馬蒂市警察首長格雷戈里（Ernesto Gregore）告訴法新社，他們已經尋獲一名62歲男性的遺體，還在尋找他3名同伴的下落。

格雷戈里說，「山區降下豪大雨，土石流發生時這群人正在溪邊釣魚。」（譯者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）1111229

#菲律賓
#土石流
#豪雨
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