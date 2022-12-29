首爾郊外隔音隧道大火 巴士卡車相撞釀5死37傷[影]

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影片來源：연합뉴스 Yonhapnews

（中央社首爾29日綜合外電報導）南韓地方消防官員表示，首爾郊外京仁第二高速公路的隔音隧道附近發生巴士和卡車相撞事故，隨後引發隧道大火，造成5人死亡、37人受傷。

法新社報導，根據當地媒體轉播畫面，京畿道果川市第二京仁高速公路北義王出入口附近的隔音隧道被大火吞噬，竄出滾滾黑煙。上百名消防人員奮力試圖控制火勢。

根據當地媒體報導，消防局出動了55輛消防車、140名消防人員投入搶救。

果川市消防官員告訴法新社，一輛巴士和一輛卡車於當地時間下午1時50分左右相撞，隨後引發大火。現場畫面顯示，高架隔音隧道很快陷入火海。

當地媒體報導，發生事故的是一輛載運廢紙的卡車以及一輛載客巴士，相撞後引發火災蔓延至附近的隧道，死者多在車上被發現。

官員表示，火勢目前已經獲得控制，「我們正進入隧道搜索，以免還有其他人傷亡」。

當局最初表示有6人葬身火海，後來將死亡人數下修為5人，並表示有37人受傷，部分傷患被燒傷。官員說：「3人面部遭到燒傷，其他傷者因吸入濃煙而送醫。」

韓聯社報導，內政部長李祥敏已下令「投入最大資源」搜救傷者。他說：「我敦促有關當局盡最大努力，將尚未脫困人員救出。」

這起死亡意外發生前，首爾梨泰院夜店區10月29日萬聖夜才發生踩踏意外，造成150人死亡。

南韓於戰後迅速轉型，亞洲第4大經濟體的地位和蓬勃發展的民主政體都成為民族驕傲。然而原本可以預防的災難接連發生，動搖民心。梨泰院事件以外，2014年世越號渡輪沉沒意外奪走超過300條人命，也令人記憶猶新。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111229

首爾郊外京仁第二高速公路的隔音隧道附近29日發生巴士和卡車相撞事故。（中央社製圖）