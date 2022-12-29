泰晤士報：英國經濟尚未準備好面對台海戰爭衝擊

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（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）英國「泰晤士報」援引數名高階官員說法報導，中國侵略台灣將引發供應鏈和經濟災難，但英國尚未充分做好應對準備，尤其是企業。

官員指出，一旦侵略戰爭發生，西方「不可避免」將對北京發動強力制裁，但同時與台灣的貿易活動也恐將遭摧毀。

一名官員指出，無論是對中國實施制裁，或是貿易活動遭遇困難，在此情況下與中國的關係惡化，意味沒有一個英國單位或組織能避免供應鏈受嚴重影響。

報導提到，英國去年來自中國的貨品進口額為636億英鎊，占英國貨品進口總額13.3%。

英國國際貿易部12月19日發布的最新數據則顯示，自2021年第3季起至今年第2季止，在此4個季度期間，中國是英國的第4大貿易夥伴，雙邊貨品與服務貿易額占英國貿易總額6.3%。不過，相較於2020年至2021年同一期間，英中雙邊貨品與服務貿易額下滑1.6%，主要原因為英國自中國的進口額下降。

「泰晤士報」（The Times）27日報導，政府擔憂，許多英國企業未做好充足準備應對台海衝突可能導致的經濟破壞。官員已向產業界領袖示警，必須對零組件、半導體等重要物資來源深思熟慮。其中一名官員表示，「及時行動」很棒，但在危機時期，「韌性」更重要。

英國與日本12月7日簽署協議建立數位夥伴關係，雙方將強化在供應鏈韌性、網路安全、數據和人工智慧科技等領域的合作，半導體相關項目涵蓋研發合作、技術交換、確保供應穩定。另一方面，英國國貿部12月9日宣布擬與南韓簽署自由貿易協定，目標包括強化半導體領域合作。

英國國會外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）表示，對中國的制裁將影響所有英國家庭，衝擊程度更勝俄羅斯對烏克蘭的侵略。

她23日在英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）撰文呼籲政府針對中共政權構成的安全挑戰與威脅擬定明確、連貫、一致、動員社會各領域資源與利害相關人的應對策略，並在經濟與國家安全利益相互抵觸時，提供清晰的行動藍圖。她期待預計明年春天發布的新版外交國防安全政策綜合檢討報告（Integrated Review）也能在此脈絡下檢視中共侵台的風險與效應。

美國海軍軍令部長吉爾迪上將（Michael Gilday）10月在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）一場線上討論會示警，美國軍方必須為中國可能在2024年以前侵台做好準備。在此之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，中國已下定決心加速「統一」進程，「現狀」對北京而言已非可接受的選項。

英國國會國防事務委員會主席、前國防部官員埃爾伍德（Tobias Ellwood）27日在推特分享「泰晤士報」的報導並表示，一年前，他預測俄羅斯將侵略烏克蘭並給英國與西方造成重大後果，如今他的預言是中國將在未來兩年左右企圖拿下台灣。

埃爾伍德本月初曾隨華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）代表團訪問台灣，期間晉見總統蔡英文並在接受路透社訪問時說，英國應加強對台灣的軍事協助，包含情報與武器支援。

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蔡總統27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」：自2024年起，94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，並將強化訓練內容、提高役男薪資。

英國廣播公司（BBC）、「金融時報」（Financial Times）、「泰晤士報」、「衛報」（The Guardian）、「每日電訊報」、天空新聞網（Sky News）等英國各大媒體報導了台灣兵役改革內容，並提到中國侵台威脅。其中，「金融時報」指出，因為擔憂失去公眾支持，台灣政治人物多不願公開討論中國軍事侵略威脅，相關政策宣告可謂罕見例外。（編輯：林憬屏）1111229