義大利總理梅洛尼重申 任內首要任務是將內閣制改為總統制

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（中央社記者陳攸瑋羅馬31日專電）義大利總理梅洛尼近日重申將政府體制從內閣制改為總統制的決心，強調總統制能產生相對穩定的政府，有助經濟發展。過去20年裡，義大利有過11位總理。任期短的政府很可能缺乏長遠眼光，也不利與他國保持穩定關係。

義大利政治制度為內閣制，總理由總統任命，對議會負責。內閣總理有很大的實權，不僅能挑選閣員，決定國家大政方針，甚至可以解散國會，宣布提前進行大選。

議會有權彈劾總理，一般而言，總理代表政府提出的重要議案如財政預算案等被議會否決，總理就要辭職，內閣也將重新改選。

義大利政黨體制屬多黨制，各政黨林立，少有政黨能在國會取得多數席次而獨立執政，需聯合各黨以組成聯合政府。

義大利目前的政策體制，優點是可反映多元社會中不同利益面向。缺點則是政治責任不易分明、多黨互相牽制，容易影響執政效率，政府更迭頻繁。

鑑於義大利的政府體制特性，梅洛尼（Giorgia Meloni）在今年9月大選前就曾提及總統制此一政見。當時媒體報導，梅洛尼談到總統應改為直接選舉，此舉可為義大利帶來政治穩定，並有助經濟發展。

梅洛尼談到，在過去的20年裡，義大利有過11位總理， 數目之多，將不利於與其他國家關係保持穩定，最終不利國人。她說，任期如此短的政府很可能尋求的是一種簡單而直接的共識，缺乏長遠的眼光。

她說，如果能在這次選舉中勝選，將在其任內推動總統直選，給國家一個穩定的政府體制。

她舉例說，從2000年到2019年，義大利的經濟成長低於歐洲其他任何國家，而政治不穩定性就是國家經濟衰退的主要因素之一。梅洛尼強調，義大利需要一個與強大西方國家相當的制度體系，以重新成為歐洲和世界的主角，恢復成長和繁榮。

梅洛尼在12月29日首次年終記者會，再次談到政府體制的議題。她表示，任內將透過國會同意，將政府體制改為總統制是其首要任務，因為這個制度能產生相對穩定的政府及反映民意，對義大利而言是有利的。（編輯：高照芬）1111231