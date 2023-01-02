尋求擴大參與 英環保團體：暫停破壞性抗議活動

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）英國分支今天表示，將暫停破壞公共秩序的舉措，以便讓更多人能參與該團體的緊急應對氣候變遷行動。

路透社報導，此一基層組織先前的抗議活動，包括讓倫敦市中心主要道路和橋梁通行受阻、封鎖煉油廠、砸碎巴克萊銀行（Barclays）總部的窗戶，以及在財政部大樓灑假血。

「反抗滅絕」英國分支今天在標題為「我們停手了」（We quit）的聲明中表示，在過去4年裡，組織一直在採取直接行動，但結果變化不大，碳排量繼續上升。」

反抗滅絕表示：「在新年來臨之際，我們做出一項爭議性決議，暫時不再以擾亂公共秩序作為主要計策。」

「現在最需要的是打破濫權與失衡，走向公平社會的過渡期，大家共同努力以結束化石燃料年代。對於沉迷於貪婪和追求獲利的政客們，若沒有外在壓力，他們不會去做上述環保工作。」

此組織表示，未來將聚焦於擴大成員數量、加強對外溝通，以促進組織力量和影響力。

英國政府正在立法，讓民眾更難從事破壞性抗議活動，如阻撓公共交通網或中斷燃料供應等，並賦予警察更大權力來管制和預防相關抗議活動。

反抗滅絕表示，計劃從4月21日起，將動員10萬人包圍國會大廈。

反抗滅絕說：「今年，我們的策略是，參與活動比被逮捕重要、建立關係比設置路障重要。一旦我們團結一致，將成為不可能忽視的力量。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120102