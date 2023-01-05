歐盟危機會議：強烈鼓勵成員國採檢來自中國旅客

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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）專家危機會議今天決定，「強烈鼓勵」歐盟各國要求來自中國的旅客採檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

根據歐盟理事會主席國瑞典發布的聲明，這場會議也建議往返中國的旅客佩戴口罩、歐盟各國對入境旅客執行隨機採檢，並檢測來自中國班機的廢水。

法新社報導，北京當局鬆綁實施了3年的COVID-19清零政策後，歐盟面臨中國遊客突然大量湧入情形，今天舉行會議協調應對措施。

會議商討時間比主持會議的瑞典原先所預期的還要晚了幾個小時，顯示歐盟27個成員國之間彼此觀點有歧異。

歐盟成員國擔心未受監控的中國入境旅客可能會帶來現有疫苗難以妥當防範的COVID-19亞型新變異株，最終同意建議採取「預防措施」。

歐盟各國也對中國COVID-19疫情數據不足一事表達關切，世界衛生組織（WHO）今天也表達相同觀點。

聲明指出，歐盟成員國建議所有從中國離境的旅客出示起飛前48小時內COVID-19採檢陰性的結果。

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根據路透社報導，歐洲理事會的危機管理機制「整合性政治危機因應」（Integrated Political Crisis Response, IPCR）指出，將與歐洲疾病預防管制中心（ECDC）、歐盟執委會（European Commission）和世衛持續監控歐盟境內傳染病情形和中國疫情發展。

整合性政治危機因應透過聲明表示：「成員國同意在2023年1月中旬前評估情勢並檢討實施的措施。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120105