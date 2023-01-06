義大利地方自治爭議 北部城市盼有更多自主權

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（中央社記者陳攸瑋羅馬6日專電）義大利北方若干城市因中央政府編列的預算較少，且行政效率不佳，因而訴求更多自治權；不過，101個南部城市市長上書總統馬達雷拉，要求他停止差異化地方自治的改革草案。

馬達雷拉（Sergio Mattarella）近來正面臨義大利南北差異化自治的難題。

據義大利眾議院發布的消息，國會最近在討論憲法第116條第3項地方自治的議題，並呼應在2017年由倫巴底（Lombardia）、威內托（Veneto）、羅馬納（Veneto ed Emilia-Romagna）3個省提出的改革倡議。

義大利北方若干城市近年想爭取更多自治權由來已久。因北方城市普遍較富有，貢獻的年度稅收也是整個義大利之最，但中央政府投資北方城市的預算總額卻相對較少。

再加上義大利政府近年來弊案、行政效率不佳等醜聞頻傳，使得北方若干城市的民眾越來越無法忍受現有制度，希望實施差異化地方自治。

他們訴求的目標包括降低行政資源浪費、減少稅收，以及減少來自國家和歐盟的限制，希望能有一個更有效率的政府及工作與安全上的保障。

不過，義大利許多南部城市卻出現反彈的聲音。

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「每日事實報」（IL Fatto Quotidiano）5日報導，目前已有101個南部城市市長決定寫信給總統馬達雷拉，要求他停止並阻止區域暨自治事務部長卡德洛利（Roberto Calderoli）提出的改革草案，該草案規定差異化地方自治。

為彌補義大利南北發展鴻溝而成立的機構「恢復南部」（Recovery Sud）反對差異化地方自治改革草案，認為這會導致一個已經分裂太久的國家，出現更嚴重的分裂。（編輯：周永捷）1120106