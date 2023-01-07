臨時政府解散 委內瑞拉反對派關閉在美使館

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）委內瑞拉反對派上週解散自家的臨時政府後，今天關閉臨時政府在華府大使館。4年前反對派自建臨時政府與總統馬杜洛打對台，這間駐美使館一度成為委國國內對立象徵。

法新社報導，美國2019年1月與其他約60國聯手認可反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自任委內瑞拉臨時總統。當年美洲國家組織（Organization of American States）也接受瓜伊多所派特使，下令總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的特使離開。

代表臨時政府的這間駐美使館表示，有鑑臨時政府解散，「委內瑞拉駐美國大使館及所有官員到5日已正式停止運作」。

使館指出「我們對此一決定可能影響到在美的委內瑞拉公民深表遺憾」，意指使館領務工作恐暫時停擺。

將卸任的反對派駐美大使維奇歐（Carlos Vecchio）在個人聲明中表示，他對反對派「政治、經濟和道德失誤」感到遺憾，還說馬杜洛成為唯一受益者。

富含石油資源的委內瑞拉深陷困境。自馬杜洛2013年上台以來，當地陷入政治僵局與毀滅性經濟萎縮雙重打擊，已有700多萬委內瑞拉人外逃，約全國1/4人口；人權組織稱這是美洲有史以來最大的人口外移。

作為反對派共主的瓜伊多2019年初成立臨時政府，獲得以西方為主的60多個國家承認，與總統馬杜洛的政府打對台，但馬杜洛政府在俄、中與伊朗等國支持下不動如山，瓜伊多4年來始終沒能拉下馬杜洛。

委內瑞拉幾個實力最雄厚的反對黨上個月罷黜瓜伊多，解散臨時政府，象徵由美國所支持的政治博弈以失敗收場。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120107