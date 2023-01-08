銀行高層搭機喝醉向乘客撒尿後被裁 印度警逮捕

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（中央社新德里7日綜合外電報導）印度警方發言人今天表示，美國金融業巨擘富國銀行一名高階主管被控去年11月搭乘印度航空公司（Air India）班機時向一名乘客撒尿，後來遭逮捕，富國銀行也已將他開除。

法新社報導，受害的72歲女乘客向印度航空管理階層投訴後，富國銀行（Wells Fargo）印度業務副總裁米西拉（Shankar Mishra）遭警方通緝卻持續逃逸。

根據媒體報導，米西拉關閉手機，但仍透過社群媒體與朋友保持聯繫，並在印度資訊科技（IT）之都班加羅爾（Bangalore）進行信用卡交易，曝露他的所在位置。

報導指出，他被帶到首都新德里，警方正在調查相關指控。

德里警方發言人向法新社證實米西拉被捕，但未提供其他任何細節。

富國銀行昨天表示，在「令人深感不安」的指控內容曝光後，已解僱這名員工。

據報導，米西拉去年11月26日從美國紐約飛往新德里的途中喝醉，據稱他解開褲子拉鍊，向坐在商務艙的一名72歲女乘客撒尿。

印度航空坦言未能妥善處理這起事件，已在檢討公司在飛行期間提供酒精飲料的政策。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1120108