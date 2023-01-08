俄結束停火誓戰至勝利 徹夜轟烏釀1死

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（中央社烏克蘭哈爾科夫8日綜合外電報導）地方官員今天說，俄羅斯徹夜轟擊烏克蘭東部造成至少1人死亡。先前莫斯科結束自行宣布的耶誕節停火，並矢言繼續戰鬥，直到戰勝這個鄰國為止。

俄羅斯總統蒲亭6日下令停火36小時，以慶祝7日俄羅斯和烏克蘭的東正教耶誕節，但烏克蘭堅不同意，前線戰火持續。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）在Telegram上表示，州內有1名50歲男子死於俄羅斯轟擊。這個消息是在莫斯科午夜過後幾分鐘傳出。

多數烏克蘭東正教徒傳統上在1月7日慶祝耶誕節，俄羅斯的東正教徒也是如此。但今年，烏克蘭最大的烏克蘭正教會（Orthodox Church of Ukraine）也允許在12月25日舉行慶祝耶誕節。儘管如此，仍有許多人在7日慶祝耶誕節，湧入教堂和大教堂。

克里姆林宮表示，莫斯科將在烏克蘭推進所謂的「特別軍事行動」。基輔及其西方盟友認為，這是俄羅斯為了奪取土地無端侵略。

已進入第11個月的俄烏戰爭至今沒有結束跡象，這場戰爭已造成數以千計人死亡，數以百萬計人流離失所，烏克蘭多座城市變成廢墟。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思 祺）1120108