更多編輯台推薦新聞：
林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願
運動

林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣強升1.75角收30.52元 創逾1個月新高
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

烏克蘭否認600軍人被殲滅 德不排除供應豹式戰車

2023/1/9 17:35（1/9 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為去年12月30日烏克蘭士兵乘坐裝甲車。（路透社）
圖為去年12月30日烏克蘭士兵乘坐裝甲車。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔/法蘭克福9日綜合外電報導）俄羅斯昨天聲稱以飛彈攻擊殲滅600名烏克蘭軍人，烏國政府今天否認，並稱烏軍持續抵抗進攻巴赫姆特（Bakhmut）和烏東頓巴斯地區（Donbas）其他城鎮的俄軍。

路透社報導，烏軍總參謀部在每日報告中表示，俄羅斯過去一天內發動了7次飛彈攻擊、31次空襲和73次火箭齊射攻擊，而烏軍扛住了針對14個聚落的攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚在夜間視訊演說中表示：「巴赫姆特無論如何撐住了。即使這座小鎮大部分已經被俄方攻摧毀了，我軍正抵抗俄軍持續進攻的企圖。」

巴赫姆特附近的蘇勒答爾鎮（Soledar）也還在堅持，但澤倫斯基說：「那裡的破壞程度更慘重，戰況非常艱困。」

路透社無法獨立確認這些戰場情報。

俄羅斯昨天表示，針對巴赫姆特西北方城鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）執行的飛彈攻擊擊斃了600名烏軍，但路透社記者沒有在現場看到明顯傷亡跡象。

烏軍東部地區發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）說，俄方聲稱攻擊造成大規模傷亡，是企圖展現自己有力回應烏軍近期對俄軍發動的攻擊。他接受烏克蘭公共廣播公司Suspilne News訪問時說：「這是俄國國防部的資訊戰。」

此外，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）告訴德國第一電視台（ARD），政府不排除未來運送比「貂鼠式」（Marder）戰車更重型的「豹式」（Leopards）戰車給烏克蘭。

他說：「當然不能排除（此一可能性）。」

德國兩天前表示，希望在3月底前運送約40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭；哈柏克說，這個決定很正確，而且早該這麼做了。（譯者：曾依璇/核稿：林治平）1120109

烏國政府稱烏軍持續抵抗進攻巴赫姆特和烏東頓巴斯地區的俄軍。（中央社製圖）
烏國政府稱烏軍持續抵抗進攻巴赫姆特和烏東頓巴斯地區的俄軍。（中央社製圖）
#俄羅斯
#烏克蘭
#俄烏戰爭
延伸閱讀
俄羅斯宣稱殲滅600烏軍 路透：未見明顯傷亡跡象烏克蘭東部要塞地底可容大軍和戰車 俄傭兵首腦點名拿下俄羅斯稱元旦軍營遇襲89死 軍事部落客質疑遠高於此華府30億美元助基輔 烏克蘭稱俄國擬再動員50萬人
哈柏克
降低對中依賴 德國將設定投資擔保上限卡達行賄和人權爭議 德國民眾對世界盃興趣缺缺
巴赫姆特
烏東巴赫姆特血戰 烏軍牧師稱官兵身心俱疲烏克蘭前線局勢艱苦 澤倫斯基盼民眾團結一心
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄羅斯宣稱殲滅600烏軍 路透：未見明顯傷亡跡象