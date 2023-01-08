烏克蘭東部要塞地底可容大軍和戰車 俄傭兵首腦點名拿下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）俄羅斯知名傭兵組織瓦格那集團創辦人今天表示，他希望他的部隊及俄羅斯政府軍可以拿下烏克蘭東部的巴赫姆特市，因為這座城市擁有「地下城市」，下頭可以容納大軍和坦克。

路透社報導，俄羅斯不惜持續5個多月的攻擊，試圖奪下巴赫姆特（Bakhmut），讓西方軍事分析家感到困惑。他們指出，俄軍蒙受的龐大損失，以及烏克蘭已在附近建立防線，意味著俄羅斯若勝利，也將會付出慘痛的代價。

瓦格那（Wagner）集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天在社群媒體Telegram透露他認為拿下巴赫姆特市這麼重要的原因。

「主要原因是蘇勒答爾鎮（Soledar）和巴赫姆特礦場，基本上是一座地下城市。在深達80-100公尺的地底不僅可以容納大批人群，坦克和步兵作戰車輛也可以移動。」

普里格津指出，大批的武器從第一次世界大戰以來即儲存於巴赫姆特。一旦拿下巴赫姆特，普里格津在莫斯科的政治資本將大大提升。

普里格津說的是一處擁有廣大的鹽礦和其他礦場的區域，區域內地道長度達100多英里，還有一處偌大的地下空間，曾在承平時期舉行足球比賽和古典音樂會。

一名白宮官員5日表示，華府認為普里格津基於商業利益，想取得鹽礦和石膏礦控制權，並未提到他們所謂的軍事用途。

遭西方國家制裁的普里格津還指出，巴赫姆特是「重要的後勤中心」，擁有獨特的防禦工事。

巴赫姆特在俄羅斯稱為「阿爾喬莫夫斯克」（Artyomovsk），是烏克蘭戰火最激烈的地區。就在普里格津發文的同時，另一個和瓦格那有關聯的Telegram頻道則宣稱俄軍已拿下巴赫姆特外圍一個重要戰略城鎮。

烏克蘭國防部發言人表示，儘管俄軍攻勢猛烈，蘇勒答爾仍在烏軍掌控中。蘇勒答爾鎮位於巴赫姆特附近，擁有一座鹽礦場。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120108