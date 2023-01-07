英將主辦國際司法會議 支持調查俄軍所犯戰爭罪

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國政府今天表示，世界各國司法部長將在倫敦開會，以進一步支持國際刑事法院（ICC）調查被指出現在烏克蘭的戰爭罪行。

路透社報導，英國聲明指出，將在3月間舉行的這項會議，由英國司法大臣拉布（Dominic Raab）與荷蘭司法部長耶史格茲-澤格留斯（Dilan Yesilgoz-Zegerius）一同主持，國際刑事法院首席檢查官卡林汗（Karim Khan）將出席。

身兼英國副首相的拉布說：「（烏克蘭遭到）非法入侵已近一年，國際社會必須給予國際刑事法院最大力支持，以便根據我們正目睹的暴行將戰爭罪犯繩之以法。」

聲明還表示，這項會議將設法加強全球對國際刑事法院的財務和實際支持，並協調各方努力，以確保國際刑事法院能獲得一切所需，以進行調查，並將有罪者起訴。

自稱在烏克蘭採取「特別軍事行動」的俄羅斯，否認鎖定平民攻擊或犯下其他戰爭罪行。烏克蘭和西方則指出，莫斯科並無正當理由發動他們指稱的帝國式占領戰爭。

英國始終支持烏克蘭，至今已為烏克蘭提供23億英鎊（約新台幣851億元）軍事援助。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1120107