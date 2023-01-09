俄宣稱殲滅600烏軍 路透：未見明顯傷亡跡象

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（中央社烏克蘭克拉莫托斯克8日綜合外電報導）路透社記者今天目擊，一枚俄羅斯火箭在烏克蘭克拉莫托斯克市造成損失，但並未摧毀建物，也沒有明顯傷亡跡象，而俄國稍早表示這次攻擊殲滅600名烏軍。

路透社記者造訪戰爭前線附近的兩棟大學宿舍，據俄國國防部表示，這兩棟宿舍在昨夜空襲期間，有烏克蘭軍人暫時入住。

但兩棟建物似乎都沒被飛彈直接擊中或嚴重毀損，也沒有明顯跡象顯示曾有軍人入住，或是存在遺體及血跡。

俄國國防部點名的47號宿舍一些窗戶碎裂，一旁院子裡出現一個大洞；另一棟28號宿舍則完好無損，倒是50公尺外一些車庫附近有個大洞。

對於這波攻擊，或是俄國宣稱造成數百人傷亡一事，基輔當局皆未立即回應。克拉莫托斯克（Kramatorsk）市長稍早表示無人傷亡。

俄國國防部則在聲明中表示，攻擊克拉莫托斯克是為了報復烏克蘭上週空襲烏東城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）的俄軍兵營。馬克耶夫卡位於頓內茨克州（Donetsk）的俄軍控制區，而那次攻擊造成至少89名軍人死亡。（譯者：楊昭彥）1120108