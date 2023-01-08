俄國轟烏東2死 烏克蘭攻擊火力發電廠

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（中央社莫斯科/基輔8日綜合外電報導）俄羅斯結束自行宣布的耶誕節停火，轟擊烏克蘭東部造成至少2人死亡。烏克蘭頓內茨克部分地區由俄羅斯軍隊控制的兩座火力發電廠，在烏克蘭軍隊的火箭攻擊中受損。

●俄軍徹夜轟烏釀2死

地方官員說，俄羅斯徹夜轟擊烏克蘭東部造成至少2人死亡。先前莫斯科結束自行宣布的耶誕節停火，並矢言繼續戰鬥，直到戰勝這個鄰國為止。

俄羅斯總統蒲亭6日下令停火36小時，以慶祝7日俄羅斯和烏克蘭的東正教耶誕節，但烏克蘭堅不同意，前線戰火持續。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）在Telegram上表示，州內有1名50歲男子死於俄羅斯轟擊。這個消息是在莫斯科午夜過後幾分鐘傳出。

●俄羅斯：烏克蘭攻擊頓內茨克發電廠

莫斯科扶植的當地官員和俄羅斯國營塔斯社說，由俄羅斯軍隊控制的烏克蘭頓內茨克（Donetsk）部分地區內的兩座火力發電廠，遭到烏克蘭軍隊以火箭彈攻擊受損。

官員在社群平台Telegram上說，稍早的訊息表明，位於祖赫瑞斯（Zuhres）和諾維斯維特（Novyi Svit）的發電廠遭到攻擊，現場有些人受傷。

塔斯社（TASS）報導，在諾維斯維特受損的史塔羅貝謝夫（Starobesheve）發電廠，有2人可能被困在廢墟下。塔斯社引述官員的說法報導，這次襲擊是使用多管火箭發射系統。

●俄傭兵首腦點名拿下烏東要塞

俄羅斯知名傭兵組織瓦格那集團創辦人表示，他希望他的部隊及俄羅斯政府軍可以拿下烏克蘭東部的巴赫姆特市，因為這座城市擁有「地下城市」，下頭可以容納大軍和坦克。

路透社報導，俄羅斯不惜持續5個多月的攻擊，試圖奪下巴赫姆特（Bakhmut），讓西方軍事分析家感到困惑。他們指出，俄軍蒙受的龐大損失，以及烏克蘭已在附近建立防線，意味著俄羅斯若勝利，也將會付出慘痛的代價。

瓦格那（Wagner）集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天在社群媒體Telegram透露他認為拿下巴赫姆特市這麼重要的原因。

「主要原因是蘇勒答爾鎮（Soledar）和巴赫姆特礦場，基本上是一座地下城市。在深達80-100公尺的地底不僅可以容納大批人群，坦克和步兵作戰車輛也可以移動。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120108