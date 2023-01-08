日本自衛隊空降團假想奪島訓練 英澳首度參加

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本自衛隊唯一的空降部隊「第一空降團」，今天針對離島防衛舉行年初例行訓練，英國及澳洲軍隊首度派員參與，確認與自衛隊的合作。

日本放送協會（NHK）報導，第一空降團是陸上自衛隊唯一的空降部隊，成員從高空直接空降離島等地負責作戰，每年一月都會在千葉縣的演習場對外公開訓練樣貌。

近年訓練都假想奪回被敵軍占領的離島，在第一空降團隊員搭乘運輸機依序空降地面後，接受直升機等支援的同時確認作戰順序。

今年除了第一空降團成員及約70名美軍外，還有合計約30名的英軍及澳洲軍首度參加；美英士兵分別從日美運輸機上空降。

日本防衛大臣濱田靖一在訓練結束後受訪說，今天訓練能夠展現出日本與同盟國、友好國的堅強合作。

防衛省基於國家安全保障戰略等，為維持自由且開放的國際秩序，將持續強化與美國、英國及澳洲等國家的合作。

每日新聞報導，這次訓練除了約1000名自衛隊員及約100名美英澳軍參與外，還出動自衛隊及美軍共22架航機等。

空降訓練受COVID-19影響，2021年及2022年並未對一般民眾開放，今年是時隔3年再度公開，吸引許多民眾攜家帶眷到場觀看。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120108