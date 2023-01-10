布林肯訪中前 共軍拒討論南海軍機事件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）美國國務卿布林肯數週後將啟程訪問中國，美媒報導在此之前中方擺出冷落美方的態度，去年底中美軍機在南海危險逼近，近日北京拒絕了雙方國防部長通話討論避免衝突的建議。

美國之音今天報導，根據提供敏感議題背景介紹的美國外交消息人士表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國國防部長魏鳳和近日通話的建議被取消，因為北京拒絕參加。

美國國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）回答美國之音提問時表示，奧斯汀上次與魏鳳和交談是在去年11月。

去年12月一架中國軍機在南海上方國際空域進入一架美國空軍飛機20英尺（6公尺）範圍內，迫使美方飛機採取迴避動作，以避免碰撞，事後美國政府向中國提出交涉，中方則反控是美軍偵察機危險接近共機。

奧斯汀去年11月與魏鳳和會面時曾提到美中雙方有必要改善危機溝通，並點出中國軍機的危險行為。

由於布林肯（Antony Blinken）預計數週後將前往中國，國務院發言人普萊斯（Ned Price）對美國之音說，布林肯與中國官員的會談將包括「競爭影響的領域，兩國關係在這些領域可能變得更加敵對，也涉及能夠確保負責任管理這些領域的方法，但也包括能夠尋求甚至加強合作的領域。」

外界認為魏鳳和將在3月退休，由中共中央軍委新成員李尚福接任。李尚福是前中央軍委裝備發展部部長，管理中國軍方的現代化，並在2018年9月因購買俄羅斯軍事產品而受到美國制裁。

港媒星島日報曾分析，中共20大公布的中央軍委4名委員中，李尚福排名第一，今年3月「兩會」後勢必接替魏鳳和擔任國務委員、國防部部長，中方此舉大有向美國「示威」之意。

文章說，李尚福是史上首位受美國制裁的解放軍上將，由李尚福擔任防長，無疑是向美「示威」，華府也許會感到被「冒犯」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120110