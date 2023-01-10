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中國疫情爆發 世衛估不會對歐洲產生重大影響

2023/1/10 21:39
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（中央社哥本哈根10日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增，預料不會對歐洲產生「重大影響」。

法新社報導，世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在記者會上說：「中國目前激增的病例預計不會對世衛歐洲地區的COVID-19流行病學情況產生重大影響。」

但他強調：「我們不能掉以輕心。」

北京當局取消清零政策後，國內病例飆升，醫院人滿為患，不堪負荷。中國嚴格的防疫限制措施重創經濟，並引發了全國性抗議。

克魯格還說，「各國採取預防措施保護人民並非沒有道理」，但呼籲這些措施「要以科學為基礎、符合比例原則，以及非歧視性」。

世衛的歐洲地區涵蓋53個國家，當中包括俄羅斯和中亞國家。

目前已有超過10個國家對來自中國的旅客實施新的旅行規定。

克魯格還敦促各國加強對變異株的基因定序等監測工作，並指出許多國家已「大幅減少」檢測量能。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120110

#克魯格
#WHO
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