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接受眾院議長邀請 拜登2/7發表國情咨文

2023/1/14 06:40
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（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）受新任美國聯邦眾議院議長麥卡錫之邀，美國總統拜登將在2月7日赴國會發表年度國情咨文演說。這是拜登在共和黨取得眾議院多數黨席次後，首次向分裂的參眾兩院國會議員說明未來施政方針。

麥卡錫（Kevin McCarthy）在給拜登邀請函中表示，新國會的目標是打造強健的經濟與安全國家、基於自由的未來，以及負責任的政府。

麥卡錫指出，「美國人民把我們送到華府為國家指明新方向、尋找共同點，並討論他們的優先事項」，他有嚴正的義務邀請拜登在2月7日的國會聯席會議上發表演說，以履行憲法規定的職責，報告聯邦政府狀況，「你的演說將說明我們致力為美國民眾努力的優先事項」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透過聲明表示，拜登已經接受邀請，他期待與共和黨與民主黨人共同努力，提升美國競爭力、確保國家安全，並團結全國。

這是拜登在所屬的民主黨去年11月期中選舉輸掉眾議院多數黨席次後，首度接受共和黨籍眾議院議長邀請前往國會進行國情咨文演說，向分屬不同政黨的國會議員說明未來一年的施政方針。（編輯：徐睿承）1120114

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