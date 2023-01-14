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外媒：俄國防部稱讚瓦格納傭兵 疑為弭失和

2023/1/14 13:26
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（中央社烏克蘭克拉莫托斯克13日綜合外電報導）俄羅斯今天宣布俄軍經苦戰後已奪下烏東礦城蘇勒答爾（Soledar）。這是俄國在連月戰場失利後首次聲稱取得勝仗，並罕見讚揚瓦格納傭兵組織的作戰貢獻。

法新社報導，俄烏雙方都在蘇勒答爾之戰損失慘重。俄國急於討回去年秋天起在戰場上的連番失利，烏克蘭則決定堅守。

俄羅斯國防部宣布，他們已在昨晚「徹底解放蘇勒答爾」，這場勝仗將為在頓內茨克（Donetsk）地區取得更多成功作戰鋪路。

此外，俄國國防部在另一篇聲明裡以「勇敢、無私」讚許攻打蘇勒答爾的「瓦格納」（Wagner）傭兵組織。之前瓦格納傭兵與俄軍高層相互批評，俄國國防部此時罕見認可對方顯得不尋常。

瓦格納傭兵組織老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）去年秋天在俄軍連番遭烏軍反攻收復失土後痛批俄軍高層無能，這次也堅稱能打下蘇勒答爾全是瓦格納的功勞。

基輔當局駁斥俄國宣布拿下蘇勒答爾的說法，稱當地仍在「激戰」；蘇勒答爾戰前是座人口約1萬人的鹽礦重鎮，如今俱淪瓦礫堆。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）稍早表示，俄方為奪蘇勒答爾，調來大部分在頓內茨克的軍力，「目前戰爭處於艱難階段」。

蘇勒答爾北邊另一城鎮謝韋爾斯克（Siversk）可能是俄軍下個目標。拿下蘇勒答爾有利俄軍朝去年10月所訂主要目標推進－烏東要地巴赫姆特（Bakhmut）附近的交通匯流樞紐。

俄國國防部今天表示，蘇勒答爾到手「將可切斷當地補給線並包圍烏軍」。

華盛頓戰爭研究所（ISW）表示，定位影像顯示俄軍「即便不是全部，也很可能已控制蘇勒答爾大部分」，但表示佔領蘇勒答爾充其量是俄羅斯得不償失的戰術層面勝利，俄國只是利用資訊戰誇大蘇勒答爾的重要性，這種小型勝利不足以包圍巴赫姆特的烏軍。

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「紐約時報」指出，瓦格納傭兵組織與俄國軍方高層不和檯面化，凸顯自俄國去年2月底入侵烏克蘭後，雙方間的嫌隙日深，促使俄國國防部得發聲明「讚揚」對方這次的作戰貢獻。

然而普里格津旗下一間公司今天在自家Telegram貼文引述老闆的話，稱瓦格納傭兵組織面臨一場與「腐敗、官僚主義和戀棧權位官員」的鬥爭，還說這對他的公司來說是個比美國還嚴重的威脅，只是內容沒有具體說明所指官員何人。（譯者：陳亦偉）1120114

#蘇勒答爾
#俄羅斯
#瓦格納
蘇勒答爾
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