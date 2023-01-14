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東北伊閃美食首列米其林 盼促旅客深入探索泰國

2023/1/14 20:16（1/14 20:31 更新）
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泰國米其林指南2023年版本首度列入東北伊閃地區（Isan）的美食，泰國觀光局13日舉辦推廣活動，希望藉著美食讓旅客更加深入探索泰國。中央社記者呂欣憓烏隆他尼府攝 112年1月14日
泰國米其林指南2023年版本首度列入東北伊閃地區（Isan）的美食，泰國觀光局13日舉辦推廣活動，希望藉著美食讓旅客更加深入探索泰國。中央社記者呂欣憓烏隆他尼府攝 112年1月14日
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（中央社記者呂欣憓烏隆他尼府14日專電）泰國政府力推美食做為軟實力，去年公布最新版本泰國米其林指南首度列入東北伊閃地區美食。泰國政府希望藉著美食讓旅客更加深入探索泰國，進而帶來更多觀光收益。

泰國米其林指南2023年版本在去年11月公布，其中最引人注意就是加入東北伊閃地區（Isan）4個府包括呵叻府（Korat）、孔敬府（Khon Kean）、烏汶府（Ubon Ratchathani）和烏隆他尼府（Udon Thani）共69間餐廳，這些餐廳有的被列入必比登，有的則是列入推薦餐廳。

泰國政府將推廣軟實力做為國家20年戰略計畫的一部分，泰國政府力推美食、電影、時尚、泰拳及節慶做為泰國軟實力代表。

提起泰國美食，多數人想到的是泰式炒粿條或是泰式酸辣湯，但泰國幅員廣闊，伊閃地區美食更是獨樹一格。泰國觀光局昨天晚間在烏隆他尼府舉辦推廣活動，邀請列入米其林指南的餐廳業者共同參與，希望藉此提高伊閃美食知名度。

泰國觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）接受中央社訪問時表示，伊閃地區最廣為人知的美食應該就是泰式青木瓜沙拉，但是透過米其林指南想讓大家認識更多不同類型伊閃美食，例如烤雞、瀑布豬和米線等，餐廳食材多來自在地生產，觀光局想把伊閃美食的新鮮和和諧感呈現給各國旅客。

育他薩表示，透過最新版的米其林指南，希望旅客不只是想到要去哪裡玩，更能夠想到要吃什麼，更進一步不只是玩和吃，而是更能夠深入探索泰國。

泰國觀光局指出，2019年也就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全面爆發前一年，外國旅客在美食花費就達到8億4200萬泰銖（約新台幣7億6932萬元），並創造4800個餐飲業工作機會，越來越多各國頂級廚師到泰國工作，提高各界對泰國高級餐飲業投資意願。（編輯：黃自強/陳惠珍 ）1120114

泰國政府力推美食做為軟實力，泰國米其林指南2023年版本首度列入東北伊閃地區（Isan）美食。泰國觀光局13日舉辦推廣活動，邀請列入米其林指南的業者參與。中央社記者呂欣憓烏隆他尼府攝 112年1月14日
泰國政府力推美食做為軟實力，泰國米其林指南2023年版本首度列入東北伊閃地區（Isan）美食。泰國觀光局13日舉辦推廣活動，邀請列入米其林指南的業者參與。中央社記者呂欣憓烏隆他尼府攝 112年1月14日
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