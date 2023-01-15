俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭公寓 至少12人喪命

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯今天發動新一波猛烈攻擊，襲擊烏國能源基礎建設，並以飛彈攻擊第聶伯羅市一棟9層樓高的公寓，造成至少12人喪命。

在烏克蘭東部的第聶伯羅市（Dnipro）遭攻擊後，救難隊在冰冷的溫度下徹夜辛勤執行救援任務。地方官員表示，在巨大的殘骸底下，仍有人倖存。

第聶伯羅市副市長李森科（Mikhailo Lysenko）在發布於社群媒體平台上的影片中說：「他們持續發送簡訊，我們不時要停下（救援）工作，以保持（現場）安靜，而我們確實聽到瓦礫堆中有人尖叫的聲音。」

俄羅斯的空襲也攻擊基輔和其他地方的基礎設施，烏克蘭能源部長表示，未來幾天將會非常「艱難」，因為在嚴冬之際，電力、自來水、暖氣的供應都面臨威脅。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）表示，因第聶伯羅市公寓遇襲喪生人數可能還會上升，他再次呼籲西方盟國提供更多武器，以結束「俄羅斯的恐怖（攻擊）」及對平民的襲擊。

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）和烏國的其他盟國，都同聲譴責俄羅斯今天的這波攻擊。

布林克在推特（Twitter）上說：「更多維護安全的援助將會到來，以幫助烏克蘭自衛」，並稱第聶伯羅市受到的攻擊「令人震驚」。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，已有37人從建築物中被救出來，一共有64人受傷。澤倫斯基則是提到，那棟建築受到毀損的2到9樓已經坍塌。

第聶伯羅市市長費拉托夫（Borys Filatov）在Telegram發數張照片，顯示沒有任何器材的居民，拚命要拆除一輛汽車的殘骸，並在後面是一大堆金屬和混凝土的地方整理瓦礫，傷患被用擔架抬走。

澤倫斯基故鄉是出產鋼鐵的克利福洛（Kryvyi Rih）。克利福洛市市長維庫爾（Oleksandr Vilkul）表示，當地有1死1傷，並有6間房舍損毀。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120115