越南疫情期間貪汙不斷 國家主席阮春福辭職退休

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越南在疫情期間弊案頻傳，越共第13屆中央委員會17日同意越南國家主席阮春福（圖）辭去各項職務並退休。（路透社）

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（中央社記者陳家倫河內17日專電）越南在疫情期間弊案頻傳，兩名副總理辭職後，越共第13屆中央委員會今天同意中央政治局委員、越南國家主席阮春福辭去各項職務並退休。

越通社（VNA）報導，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）是越南共產黨第13屆中央政治局委員、越共中央委員會委員、2021年至2026年任期越南國家主席、國防與安全委員會主席。

越共第13屆中央委員會今天召開會議，對越南國家主席阮春福辭去前述各項職務並退休進行審議，最後同意照案通過。

報導指出，阮春福是越南共產黨和國家的重要領導人，出生在具革命傳統的家庭，並接受過基礎訓練，一路從基層做起，獲得越共黨中央和政治局信任並委派擔任黨和國家的許多重要領導職務。

報導表示，阮春福在2016-2021年總理任職期間，在領導、指導和管理 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防範上做出巨大努力，取得重要成果。

然而，他的屬下包括2名副總理以及3名部長在內的許多官員發生違規、缺失，造成嚴重後果，並有多名官員遭到刑事調查。

報導指出，阮春福深知自己對黨和人民的責任，提出辭去各職務、各工作及退休的申請。

根據越南政府網，今年68歲的阮春福生於1954年7月20日，籍貫是廣南省桂山縣桂富鄉。阮春福在擔任越南總理5年後，於2021年4月5日正式就任越南國家主席，迄今未滿2年。

在越共中央委員會開會討論後，有消息指出，越南國會預計本週召開會議，正式免去阮春福越南國家主席的職務。

越南在COVID-19疫情期間貪腐不斷，包括時任副總理的范平明（Pham Binh Minh）、武德儋（Vu Duc Dam）已在1月5日獲國會同意辭職並退休。一般認為，范平明與武德儋分別因為救援包機弊案與官商勾結哄抬試劑價格而下台負責。（編輯：韋樞）1120117