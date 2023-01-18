智庫：歐盟將再湧進400萬烏克蘭人 俄把難民武器化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾18日專電）有19個會員國的歐洲政府智庫國際移民政策發展中心估計，今年歐盟將有400萬烏克蘭人湧入，俄國也把北非、中東難民導入歐盟，「武器化」難民作法將為歐洲帶來極大挑戰。

位在奧地利的國際移民政策發展中心（International Centre for Migration Policy Development，簡稱ICMPD）今天發布新聞稿，預告將於下週發表的「2023年移民展望報告」兩大預測。

首先，因俄烏戰爭短期內看不到盡頭，該報告預測今年歐盟將出現第2波烏克蘭難民潮，估計短期內高達400萬烏克蘭人緊急湧入避難，考驗歐洲各政府的難民安置能力及政策抗壓力。

自俄國侵略以來，已有790萬名烏克蘭難民往西逃到歐洲，其中490萬人向歐盟的臨時保護機制登記，保護期至2024年3月，因此該中心預測，去年來到歐盟的烏克蘭難民會有更多人在今年投入歐洲就業市場，也就是作更長遠打算。

俄國政府也看準移民議題是歐洲社會的壓力鍋，試圖火上加油。國際移民政策發展中心的第2項預測就是，因俄國已宣布將增加從北非和中東飛往俄屬加里寧格勒（Kaliningrad）的航班，這將致使更多移民借道進入歐盟國家，取代目前北非移民常採取的地中海航行路線。

加里寧格勒是夾在立陶宛和波蘭之間的俄國飛地（exclave），距歐盟中心地區更近的波蘭首當其衝。

該報告也認為歐盟勞力短缺情況不會因經濟前景看淡而紓解，因此預期歐洲國家與第3國在引進合法移民上將有更多合作，包括發給短期工作簽證，例如去年部分歐盟國家就與印度和摩洛哥達成類似合作模式。（編輯：林治平）1120118