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印商工部長：蘋果希望印度製造比重增至25%

2023/1/23 17:07
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（中央社新德里23日綜合外電報導）印度商業與工業部部長戈雅今天在一場會議表示，iPhone製造商蘋果公司（Apple）希望把在印度生產比重，從目前的約5%至7%提高到最多25%，反映蘋果持續將製造工作移出中國。

路透社報導，戈雅（Piyush Goyal）宣傳印度是具競爭力的產品製造目的地時說：「蘋果是另一個成功案例。他們已經有約5%至7%的生產工作在印度進行，如果我沒弄錯的話，他們正鎖定把比重提高到最多25%。他們推出的最新款產品來自印度、在印度製造。」

戈雅並未說明蘋果希望何時達到目標。蘋果也未立即回覆路透社的置評請求。

總部在美國加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果，2017年透過代工廠緯創開始在印度組裝iPhone，其後另家代工廠鴻海也開始在印度生產，加上印度政府推動當地製造業，此後蘋果不斷在印度擴大產量。

消息人士2022年底告訴路透社，鴻海計劃將印度iPhone製造廠的人力在2年內翻4倍。

印度電子暨資訊科技部部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）今天在推特（Twitter）發文指出，蘋果從印度出口產品總額在2022年12月達到10億美元（新台幣303億元）。

中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關防疫封城與限制措施，以及北京與華府間的貿易與地緣政治緊張升溫，已影響蘋果規劃將製造工作移到中國以外地區。

摩根大通（J.P.Morgan）分析師2022年已預估，到了2025年，蘋果所有產品在中國以外地區製造的比重，會由目前的5%提高到1/4。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1120123

#印度
#戈雅
#路透社
衛士納
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