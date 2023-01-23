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愛沙尼亞遭控恐俄 莫斯科降低外交等級驅逐使節

2023/1/23 20:02
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯今天宣布降低與鄰國愛沙尼亞的外交關係等級，並將對方使節驅逐。莫斯科指控這個濱臨波羅的海的北大西洋公約組織（NATO）成員國「全然恐俄」。

路透社報導，俄羅斯外交部表示，它已告知愛沙尼亞駐俄使節必須在2月離境，且未來兩國只會在對方首都派駐臨時代辦，而非大使。

俄羅斯外交部指出，這是為了回應愛沙尼亞主動將俄羅斯駐塔林（Tallinn，愛沙尼亞首都）大使館的人員規模縮小。

俄羅斯外交部表示：「近幾年來，愛沙尼亞領導階層刻意破壞與俄羅斯各層級的關係。塔林全然恐俄，把對我國培養的敵意提高到國家政策等級。」

包括愛沙尼亞與其餘2個波羅的海國家拉脫維亞與立陶宛在內，一群北約盟國不斷強烈呼籲德國將豹2（Leopard 2）戰車提供給烏克蘭，以強化烏軍對抗俄羅斯侵略戰爭的能力。

愛沙尼亞本身上週也加入其他烏克蘭盟友，將更多自有武器派送給烏克蘭。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1120123

#愛沙尼亞
#俄羅斯外交部
#俄羅斯
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