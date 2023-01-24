印度男子橋上灑錢 民眾爭拾交通大亂

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（中央社記者林行健新德里24日專電）今天是大年初三，雖然印度人不過農曆新年，但南部大城班加羅爾卻彷彿財神到訪般下起錢雨，民眾爭相撿拾，交通一時大亂，相關影片在印度社群網站瘋傳。

根據網路上流傳的影片，一名身穿西裝、胸前掛著一個大時鐘的男子，在高架橋上拋灑紙鈔，一部分掉落橋下，一部分則被風吹回橋上，在橋上橋下均引發騷動，連警察都控制不了場面。

男子拋灑的紙鈔多為10盧比（約新台幣3.7元）幣值，他從一側灑完後又跑到另一側繼續灑。

當地TV9 Kannada電視台報導，事件發生在南部大城班加羅爾（Bengaluru），灑錢男子據信是一家活動策畫公司的總裁，名叫艾倫（Anchor Arun），事發後已被警方找到，並帶回訊問。

有地方媒體報導說，這名男子對自己的生活十分厭煩，因此才想到散盡身上的錢財，也有媒體稱他是為了拍短片而灑錢。

但這名男子向TV9 Kannada電視台表示，自己的精神穩定，灑錢沒有惡意，也不是為了在社群網站出名。他也要求大眾給他一點時間，稍後才打算說明原因。（編輯：黃自強）1120124