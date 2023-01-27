羅馬費烏米奇諾機場 再獲世界5星評比殊榮

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（中央社記者陳攸瑋羅馬27日專電）位於義大利羅馬的費烏米奇諾機場，經國際知名航空服務調查機構Skytrax連續5年評比為世界最好機場之一，並給予5星最高殊榮。

費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）也稱為達文西機場，是義大利境內最大的機場，也是義大利航空樞紐。

過去3年中，儘管受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，費烏米奇諾機場仍以優異的防疫措施，在2020年奪下全球首座5星級抗疫機場殊榮，即使現在交通強勁復甦時期也保持高品質標準。

「共和報」（La Repubblica）26日報導，費烏米奇諾機場被Skytrax評比為2023年世界最好機場之一，並給予5星最高認可，這個機場已連續5年被評為歐洲最佳機場。

Skytrax認為費烏米奇諾機場在乘客服務品質、設施提供及員工表現均擁有相當出色水準。

這項調查是由6個不同領域的800多個機場乘客，針對機場產品和服務進行評估。評等結果分1到5星。

Skytrax首席執行官普萊斯特（Edward Plaisted）評論說：「我們很高興費烏米奇諾機場在2023年獲得5星評等，並在過去6至7年看到非常切實的改進，乘客設施和客戶體驗有了非常明顯改善，機場不僅提供出色的國際標準，而且最重要的是有助於提高羅馬和義大利的水準。」

Skytrax對機場航站的營運表示讚賞，認為要歸功於乘客出入境控制的高效率，以及引進新系統可加速、便利乘客通往登機口。機場高標準的室內裝潢，裝飾與行李領取區的翻新，推陳出新的乘客協助服務，以及廁所環境衛生都特別值得讚賞。

在評比消息發布後，機場主管與相關政治官員與都給予熱烈反應，並認為這展現義大利製造價值。

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機場首席執行官特若孔內（Marco Troncone）強調這一次的認可，再次證明機場利用創新和新技術可帶來可靠與安全性，以及為乘客提供舒適和增值服務的決心。現在費烏米奇諾機場完全躋身於世界最好機場的菁英之列，確認對首都機場長期發展的承諾，以助羅馬和義大利鞏固其在國際舞台的中心地位。

義大利眾議院議員喬切蒂（Luciano Ciocchetti）說：「這是一個非常重要的結果，對我們的國家、地區、城市具有相當大的價值，也代表著機構組織必須特別關注旅遊、交通，以及與空中交通相關議題。」（編輯：陳惠珍）1120127