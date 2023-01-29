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義大利總理出訪利比亞 簽協議加強打擊非法移民

2023/1/29 21:10
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（中央社記者陳攸瑋羅馬29日專電）義大利總理梅洛尼表示，儘管做了很多努力，但從利比亞來到義大利的非法移民人數仍然很多。她此次出訪利比亞，兩國28日簽署加強海岸警衛隊協議，增加力道打擊人口販運和販賣。

「安莎國家通訊社」（ANSA）昨天報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）28日在利比亞首都的黎波里（Tripoli）會見利比亞總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）時說，從利比亞到義大利的非法移民人數仍然很多，來自利比亞的人有50%以上是非正規方式進入義大利。

梅洛尼與德貝巴發表聯合聲明時談到，義大利希望能夠幫助非洲國家發展與富強，而不是掠奪性合作。

利比亞目前仍有爆發大規模內戰的疑慮，兩個敵對政府的支持者常發生衝突並交戰。衝突主要分為兩個派系，分屬獲國際承認由德貝巴領導的臨時政府「全國團結政府」（GNA），以及敵對由巴夏加（Fathi Bashagha）領導的利比亞國民軍（LNA）。

梅洛尼表示，打擊非正規移動的移民仍是核心工作，將加強力道打擊人口販運和販賣，並確保以人道對待人民。

梅洛尼並指出，這是一個重要的日子，兩國外交部長共同簽署加強海岸警衛隊協議，義大利強化與利比亞當局在海岸警衛隊方面的合作，實現打擊非正規移動的移民目標。（編輯：陳惠珍）1120129

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