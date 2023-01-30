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麥卡錫將會晤拜登 商討避免美國債務違約

2023/1/30 02:43
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦眾議院新任議長麥卡錫表示，自己將於2月1日會晤美國總統拜登，商討避免美國債務違約，並警告拜登必須重新衡量他拒絕考慮削減開支以換取調高債務上限的做法。

共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問說，「我想找出一種合理且負責任的方式來調高債務上限」，同時控制國會「失控的開支」。

這將是麥卡錫本月上旬獲選為眾議院議長以來與拜登（Joe Biden）的首次會談。但拜登曾透露，他不會就此事進行磋商。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）最近指出，調高舉債上限「是這個國家及其領導人避免經濟混亂的義務。國會一直都這麼做，而且總統期盼他們再度履行職責」。

美國財政部1月19日開始採取措施以避免政府債務違約，這些「非常措施」有助於降低已達31兆4000億美元（約新台幣954兆元）的未償債務數額，但財政部警告，這些措施只在一段時間內有效，可能最多6個月。

共和黨在去年期中選舉後重新掌握眾議院多數優勢，並認為政府支出已攀升至無法維持的高點，要求民主黨籍總統拜登同意刪減開支。（譯者：陳彥鈞）1120130

#拜登
#麥卡錫
#美國聯邦眾議院
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