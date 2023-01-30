日本收納女王變3寶媽 稱有點放棄整理居家

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日本「收納女王」近藤麻理惠（右）近年來當上3寶媽的近藤最近坦言，「有點放棄整理了」。（圖取自instagram.com/mariekondo_jp）

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（中央社紐約30日綜合外電報導）日本「收納女王」近藤麻理惠出版的著作「怦然心動的人生整理魔法」在全球引發熱潮。想不到，近年來當上3寶媽的近藤最近坦言，她「有點放棄整理了」。

近藤接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）訪問時表示，「我有點放棄整理了，但以一種對我而言是好的方式。現在我理解到，對我而言重要的是享受和孩子一起在家的時光」。

以「怦然心動」整理術風靡全球的近藤坦言，她已經不再完全遵守自己推行的法則，這在社群媒體引發熱烈討論。

美國全國公共電台（NPR）報導，一名網友在推特發文說，「近藤麻理惠的怦然心動整理術引領千禧世代風潮，現在聽到身為3寶媽的她放棄整理房子，真的讓人不覺莞爾」。

身為家長的網友尤其深有同感。

另一名網友推文說，「聽到這個令我疲勞頓失，深為認同。我有3個孩子，每隔3個月，我都嘗試依照怦然心動術整理房子，但實在不可行」。

不過對近藤而言，她的整理哲學來自日本傳統的神道教生活方式，而保持房子整潔只是其中之一。

近藤形容她的生活哲學，「最終目標是每天激發喜悅，度過喜悅的一天」。

此外，對於日本許多都會居民而言，清除雜亂物品不只是一種趨勢，而是一種必須，其他居住在空間同樣狹小的亞洲公寓住戶也是如此。

根據2019年日本政府的住屋與土地調查，東京都的平均住房面積僅略多於700平方公尺（約19.6坪）。

不過，根據住房網站RentCafe，在寸土寸金的紐約曼哈頓地區，平均公寓面積也僅有704平方英尺（約19.7坪）。

近藤麻理惠在Netflix推出居家大改造節目「怦然心動的人生整理魔法」，過去曾引發爭議。包括她似乎把整潔包裝成日本人與生俱來的本能，以及她曾說「家中不該放置超過30本書」，但她後來聲稱這是誤解。

近藤麻理惠2010年出版著作「怦然心動的人生整理魔法」，2014年在美國推出英文版，以斷捨離哲學戲劇性轉變讀者的生活方式與人生哲學。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1120130