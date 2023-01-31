近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日【書摘】

以怦然心動整理術風靡全球的日本收納達人近藤麻理惠（圖）認為整理帶來的所有效果中，最神奇的就是會讓人「學會喜歡自己」。（方智出版提供）

（中央社網站）春節假期尾聲，華盛頓郵報一則關於日本收納女王近藤麻理惠（Marie Kondo）在生了3個孩子之後，「有點放棄整理」「家裡比以前亂」的報導，讓許多網友激動大呼療癒；也有人為她緩頰說，麻理惠所謂的亂跟普通人不一樣啦。其實，這則報導與麻理惠的新書有關，這位以「怦然心動整理術」聞名，成為2015年TIME（時代雜誌）年度最具影響力百大人物的整理達人，變了嗎？

麻理惠的《怦然心動的人生整理魔法》系列書籍全球銷售逾1300萬冊；2019年，她的實境節目登上Netflix，半個月就造成美國二手書、二手物品捐贈潮，掀起「麻理惠熱潮」。這時，她已經是兩個女兒的媽，小女孩跟著媽媽摺衣服、整理家裡的畫面相當可愛。

2021年4月，正在寫《學會整理，就會喜歡自己》這本新書的麻理惠生了第3胎，是個兒子。她在本書後記直言，養育男孩帶來新的驚喜與挑戰，每天的行程、房子的布局、運用時間的方式都與過去不同。她想跟讀者分享的是，讓人怦然心動的事物是會改變的，生活中的優先事項、怎樣運用時間最開心，在人生的不同階段有不同答案，她在書裡描述的生活方式，是現在這個人生階段為她帶來喜悅的東西，也許是一碗味噌湯、臥室的一個小角落、屬於自己的晨間儀式⋯⋯。重點不是整理到多麼整齊，而是透過反覆詢問自己是否怦然心動的過程，學會喜歡自己。中央社取得授權與您分享部分內容。

整理是否讓你心力交瘁？

「我今天什麼也沒整理好。」「再這樣下去我永遠整理不完。」「還要多丟一些東西才行。」「家裡還要更清爽一點。」

「整理」這件事是否讓你感到心力交瘁？

投入全部心力整理家裡，停下來才發現，只想著要減少物品，或是察覺永遠整理不完，不禁對未來感到不安……從我收到的信件來看，很多人都有這種感受，但這實在可惜。

因為整理原本應該讓我們自由地享受每一天，如果忘了為何要整理，忘了自己想要的生活方式，或在整理過程中所處的位置，就會開始忽視喜悅感。如果你遇過這種情況，無須驚慌。

在整理之外的領域，我也經常處於同樣的狀態。舉例來說，我很喜歡工作，卻老是把行程排得太滿，一點喘息的空間都沒有；明明人際關係相當順遂，卻感到一股莫名的不安；平時完全不在意的小事，有時候卻讓我忍不住大發雷霆。我們的第一個孩子出生後，我一開始努力做個能兼顧育兒、家務和工作的母親。但相對地，我最終筋疲力盡。身為整理專家，我有時會給自己施加壓力，期望我的房子應該永遠井井有條。

然而，在這種時候，我學會了先停下來，提醒自己不要追求完美。

5歲起就熱愛整理的近藤麻理惠，當了媽媽之後學習不追求完美，不要讓整理把自己逼得心力交瘁。（方智出版提供）

累到無法立刻處理 那就先放著

如果你發現時間或情感空間已掏空，我建議你放開一些東西。訣竅是在任何一天決定你的底線是什麼。就我而言，底線是孩子的健康快樂，而且我不會感到疲倦。如果玩具散落一地，但我累得沒辦法立刻處理，我會提醒自己就別收拾了，直接去睡覺也沒關係。相反地，如果亂七八糟的居家環境持續太久，讓我開始感到難受，我會重新安排日程，空出一天時間把東西整理好。

當我感到不知所措，幾乎要迷失自我時，我會花時間把所有壓在身上的負擔寫下來。

我和丈夫每天都會互相關心彼此的工作日程和任務，詳細記下當天和隔天需要做的事，甚至包括把髒衣服扔進洗衣機、把洗好的衣服放進烘衣機之類的瑣事。清單能確保我不會忘記需要做的事情，完成後劃掉每一個項目，也給我一種成就感。如果某些待辦事項在一天結束時沒能被劃掉，也沒關係。清楚知道接下來還需要做什麼，總好過每次經過房間、看到裡頭需要整理而產生一種「我忘記做某件事」的焦慮或沮喪。

影片來源：booklife99

整理是為了怦然心動過每一天

把事情寫下來，這麼做不僅能幫我安排時間，還能整理我的感受。我多年前就養成了這個習慣。每當我發現很難保持冷靜、似乎就是無法原諒某人，或當諸多想法一個個冒出來、要求我集中注意力時，我會坐在從大學時代用到現在的可靠寫字檯前，對著電腦螢幕，用大量文字傾訴我的想法。而且我知道除了自己之外，沒有人會讀到。

你如果無法辨認出自己的理想是什麼、夢想總是原地踏步，或心中浮現出重要字句時，我建議不要用電腦，而是以手寫方式記錄下來。你甚至可以在不同的地方專心寫東西，像是找一間安靜的咖啡館，或坐在公園長椅上。

以我自己來說，我會視情況寫在萬用手冊、筆記本或廢紙上。為了記下「不會激發喜悅」的想法，我發現最好的紙張是傳單，或其他註定要回收的印刷品空白面，這樣就不會像在使用正式的筆記本時要求自己寫整齊。雖然我不會費心在手頭儲備這樣的紙，但在需要時總是很容易找到。

無論你選擇哪種方式，都一定會在流淌於頁面的文字中發現你不知道的感受及背後原因。有時候，寫出的內容可能會讓你尷尬得臉紅，或開心得容光煥發。你不覺得這有點像在「整理慶典」期間，把所有的物品集中在同一個地方嗎？

所以，如果整理開始讓你感到壓力，休息一下。給自己泡杯茶，停下來思考一下生活方式和周圍的事物。請記住：整理的目的並非一味減少物品，也不是單純想要一個清爽整潔的空間。整理的最終目標，是為了怦然心動地過每一天，擁有怦然心動的人生。（書摘由方智出版授權）（編輯：林傑立）1120131