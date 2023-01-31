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拜登不援烏克蘭F16將訪波蘭 法荷考慮提供戰機

2023/1/31 09:22
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（中央社華盛頓/海牙/基輔30日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他不會將F-16戰機運送到烏克蘭以助對抗俄羅斯侵略，但他會訪問重要的盟友波蘭。法國和荷蘭則表示，不會排除提供烏克蘭戰機的可能性。

法新社報導，烏克蘭領導階層先前說，他們最近希望得到的武器包括戰機。拜登在白宮被記者問到是否贊成運送戰機時說「不」。

西方國家先前對於是否提供烏克蘭現代北大西洋公約組織（NATO）標準戰車，意見嚴重分歧，但在這個月終於同意提供。西方增援使得基輔當局燃起希望，期盼很快會開始取得F-16戰機，強化自家資源耗盡的空軍，但此事在西方仍然爭論不休。

距離俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭即將屆滿週年，外界日益期盼拜登可以前往歐洲，以示支持聯盟援助烏克蘭。波蘭是在這方面努力的核心，不僅是後勤中心和武器供應國，也是美國在東歐的重要盟友。

拜登被問到訪歐一事時告訴媒體：「我打算會去波蘭，但不知道何時。」

此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天重申，德國不會提供戰機給烏克蘭。他在受訪時警告，不要提高「戰爭逐步升級的風險」。法國和荷蘭領導人今天則表示不排除提供的可能性。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天說，他不會排除運送烏克蘭戰機的可能性，但也警告別讓衝突有升高的風險。

馬克宏在與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）會談後表示：「原則上不排除任何可能性。」

不過馬克宏在做出決定前列出一連串「準則」，包括烏克蘭必須先提出請求、任何武器都不會升級衝突，以及「不太可能會擊中俄羅斯領土，而純粹是為了協助抵抗行動」。馬克宏還說，任何武器交付行動「都不能削弱法國武裝部隊的能力」。

馬克宏也表示，烏克蘭方面目前尚未正式提出要求。

荷蘭政壇近來在討論提供烏克蘭F-16戰機的構想，但呂特呼應馬克宏審慎的評論。呂特說：「沒有禁忌，但這將是一大步。這根本不是F-16的問題，而是（烏克蘭）沒有要求。」

路透社報導，俄軍宣稱在烏克蘭東部取得漸進性進展。

儘管沒有俄方新攻勢擴大跡象，俄羅斯在烏東頓內茨克州（Donetsk）掌控地區的領導人普希林（Denis Pushilin）表示，俄軍已在煤礦城鎮布格列達爾（Vuhledar）取得據點。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120131

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