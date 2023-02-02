日本刑法犯罪時隔20年轉增 6成7民眾認治安惡化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）日本2022年發生前首相安倍晉三在街頭遭槍擊身亡事件，總計全年刑法犯罪逾60萬件，時隔20年再度由減轉增。警察廳民調顯示，6成7受訪者感受治安惡化，較前一年增加3個百分點。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，日本2022年全境刑法犯罪數60萬1389件，較2021年增加3萬3285件，增幅約5.9%，時隔20年再度高於前一年。

警察廳定義的刑法犯件數最高峰出現在約285萬件的2002年，之後持續減少，到2021年時降到二次大戰以來最低的56萬8104件。

從犯罪細項來看，有關偷自行車、暴力及傷害等的「街頭犯罪」共有20萬1619件，較前一年增加2萬5317件，增幅約14.4%。而在強盜、縱火、性犯罪等「重大犯罪」部分，共有9536件，較前一年增加715件，增幅約8.1%。

談到街頭犯罪大幅成長的原因，警察廳分析指出，可能跟COVID-19疫情趨緩，外出人潮增加有關。

在重大犯罪方面，日本2022年發生安倍晉三在街頭遭槍擊身亡事件，也相繼發生一般民宅遭侵入的強盜事件等。

而在詐欺案件部分，2022年總計發生1萬7520件，被害金額高達約361億4000萬日圓（約新台幣82億6978萬元），較2021年增加79億4000萬日圓，增幅約28.2%，時隔8年由減轉增。

至於警方懷疑兒童遭受虐待，向兒童諮詢所提出通報的人數為11萬5730人，創歷史新高紀錄。

警察廳認為日本犯罪情勢狀況嚴峻，並表示在日本社會發生變化的情況下，為應處各式各樣的課題，將透過彈性作為持續推動有效對策。

另外，根據警察廳2022年10月所做網路民調顯示，被問到這10年來治安是否有變好，67.1%受訪者認為「治安惡化」或「整體來說治安惡化」，較2021年調查的64.1%成長3個百分點。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1120202